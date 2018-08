Sociedad

Reunión de la Mesa Sectorial

Los sindicatos mantienen las huelgas para los próximos meses en Educación

Agencias | Redacción

26/01/2018

Steilas, LAB y ELA no aprecian avances ni medidas dirigidas a revertir los recortes en la enseñanza. Por su parte, el Gobierno Vasco ha puesto en valor el nuevo calendario de trabajo.

Steilas, LAB y ELA mantienen las huelgas anunciadas para los próximos meses en la educación pública al no haber apreciado avances ni medidas dirigidas a revertir los recortes en la enseñanza en la reunión que han mantenido hoy con representantes del Gobierno Vasco en la Mesa Sectorial de Educación.

Este encuentro se ha desarrollado durante más de dos horas en la sede del Ejecutivo autonómico en Vitoria-Gasteiz y en él el Departamento de Cristina Uriarte esperaba conocer el análisis que las centrales han hecho de la batería de propuestas que les planteó en la anterior reunión celebrada en diciembre.

La reunión de hoy ha sido analizada de manera muy diferente por los sindicatos y por la viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento, Olatz Garamendi, que ha comparecido en rueda de prensa al término de la misma.

Garamendi la ha calificado de positiva porque "se ha hablado entre todos" y se ha puesto sobre la mesa un calendario de futuros encuentros para "situar este tema en las mesas negociadoras y proteger a los centros educativos".

Visiones opuestas

La viceconsejera ha reconocido que Gobierno y centrales han salido de la reunión con visiones opuestas, pero ha insistido en que lo importante es que este foro no se ha roto y que se continuará "trabajando sin cesar" en las distintas mesas de personal.

"Es importantísimo dar valor a estas mesas y que los centros sigan su quehacer con tranquilidad. La educación es un bien que se lo merece. Hay que protegerlo", ha indicado.

Por el contrario, desde los sindicatos convocantes de varias jornadas de huelga a lo largo de este curso el portavoz de Steilas, Aitor Idigoras, ha dicho que el Departamento no ha puesto ningún planteamiento nuevo sobre la mesa dirigido a "revertir los recortes" aplicados durante la crisis.

"No ha habido nada nuevo. Educación no ha variado ni media coma las propuestas anteriores. No ha habido ningún acercamiento", ha lamentado.

A través de un comunicado conjunto las tres centrales han acusado al Departamento de cometer una "grave irresponsabilidad política" y han dejado claro que si el Ejecutivo autonómico no hace "nuevas propuestas de calado" en la próxima reunión del 14 de febrero, mantendrán las movilizaciones previstas.

En concreto, las huelgas están anunciadas para el 14 y 15 de marzo, una semana en abril, y otro paro conjunto el 12 de junio.