La marea feminista que inundó Bilbao llega a la prensa internacional

EITB.EUS

09/03/2018

Medios como The New York Times, BBC o The Guardian se han hecho eco de la exhibición de fuerza mostrada por las mujeres de Euskal Herria durante las movilizaciones del 8M.

