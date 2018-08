Gizartea

Greba Feminista

Bilboko uholde morea, nazioarteko komunikabideetan

EITB.EUS

2018/03/09

Euskal Herriko emakumeek egindako indar erakustaldiak mundu osoan izan du oihartzuna. Bilboko manifestazioaren irudiak The New York Times, BBC edo The Guardian bezalako komunikabideetan agertu dira.

1:22

Iruzkinak