Sociedad

A partir del 1 de marzo

Un Bizkaibus gratuito unirá Galdakao y el metro de Basauri desde marzo

Redacción

03/02/2011

José Luis Bilbao ha anunciado la puesta en marcha de una línea específica de Bizkaibus, que será gratuita para los usuarios del metro, entre Galdakao y la estación del suburbano en Ariz (Basauri).

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha pedido hoy perdón a la ciudadanía por la prohibición de la lanzadera de Metro Bilbao entre la estación de Etxebarri y Galdakao y ha anunciado que a partir del 1 de marzo Bizkaibus pondrá una lanzadera entre la estación de Ariz-Basauri y Galdakao.



La lanzadera entre Etxebarri y Galdakao, municipio al que el metro llegará en 2016, fue inaugurada el pasado lunes y paralizada horas después por la Diputación por considerarla ilegal, situación que se repitió ayer.



En una rueda de prensa, Bilbao también ha anunciado esta tarde que la Diputación llevará a los gestores de Metro Bilbao ante los tribunales por considerar que la adjudicación de la lanzadera Etxebarri-Galdakao no cumplió la legalidad.



Por su parte, Metro Bilbao ha propuesto también esta tarde, en un comunicado, que el servicio de lanzadera entre Etxebarri y Galdakao continúe y sea prestado por la compañía a la que se lo adjudicó y por una de las adjudicatarias de Bizkaibus, el servicio de transporte que gestiona la Diputación.



Bilbao ha pedido perdón por el "lamentable espectáculo" dado con la "dichosa" lanzadera y por haber transmitido a la ciudadanía un problema que "no era suyo".



Ha considerado que el "error" de la Diputación en esta polémica ha sido no advertir a los usuarios antes de la inauguración de la lanzadera de Metro que el autobús "no saldría y que lo impediríamos por ley".



Por su parte, el alcalde de Galdakao, Joseba Escribano (PNV), presente en la rueda de prensa de la Diputación, se ha "felicitado" de que "ahora sí" habrá lanzadera que conecte su municipio con el metro y ha opinado que este servicio será "más ventajoso" para Galdakao que la conexión con Etxebarri que quiso poner en marcha Metro Bilbao.







Basauri rechaza el servicio de autobús



Ante esta propuesta, el teniente de alcalde de Basauri, Iñaki Martínez, ha asegurado que el planteamiento de la Diputación ocasionaría "un caos para la circulación" en esta localidad.



En una nota, Iñaki Martínez ha recordado que la estación del metro de Etxebarri, desde la que estaba previsto que se prestara este servicio, es "intermodal" y reúne las "condiciones necesarias de seguridad" para que estos vehículos puedan estacionar.



Sin embargo, ha explicado que los autobuses no recorrerían en Etxebarri el casco urbano, porque "llegarían y saldrían de la estación por el polígono Lezama Legizamón".



Para Iñaki Martínez, con esta propuesta la Diputación foral sólo pretende "provocar y seguir calentando el ambiente".