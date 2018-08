Sociedad

Movimiento

La asamblea de la Acampada en Sol elabora un manifiesto conjunto

Redacción

19/05/2011

Piden la desvinculación de Iglesia y Estado, sindicatos independientes o el fin de pensiones vitalicias para políticos. Sigue en directo las imágenes de Puerta del Sol.

La asamblea del movimiento de protesta que permanece en la madrileña Puerta del Sol ha recogido en su reunión de este jueves propuestas para la elaboración de un manifiesto.

Esta asamblea ha sido la más multitudinaria de todas las que se celebraban a mediodía, ya que ha convocado a varios centenares de personas que han querido participar en esta iniciativa.

Así, tras explicar brevemente el funcionamiento de las distintas comisiones, se ha pedido que se aporten propuestas en distintos puntos, como ha sido la reforma de la Ley Electoral, la atención de los derechos básicos, la abolición de leyes "injustas", la posible instauración de la III República y reformas en el ámbito económico y fiscal.

Tras estos puntos, un portavoz de la asamblea ha enunciado varios puntos hasta llegar a un total de 24. Entre ellos, la constitución de sindicatos independientes, reformas en las condiciones establecidas en la clase política (fin de pensiones vitalicias, revisión de su gestión al concluir el mandato o "listas limpias y libres" de imputados entre otras) y la desvinculación entre Iglesia y Estado.

Además, también se han incluido entre estas propuestas una mayor participación ciudadana en los procesos políticos a través de instrumentos como asambleas ciudadanas o las redes sociales y una mayor transparencia, la separación "real e independiente" de los poderes públicos, así como una descentralización de estos poderes son algunas de las propuestas enunciadas.



Este movimiento está traspasando las fronteras y para convertirlo en un movimiento global en Twitter se ha creado el hashtag #globalcamp.







Manifestación del sábado



Los ''indignados'' acampados en la Puerta del Sol estudian "no manifestarse" el próximo sábado para "no incumplir" la ley electoral y no entorpecer "la jornada de reflexión". También han pensado "cambiar" los carteles con mensajes "electoralistas" por mensajes "acordes con el día de reflexión".

Por otro lado, la Junta Electoral Provincial está reunida para analizar la situación de acampada de cientos de manifestantes en la Puerta del Sol después de que ayer se incumpliera su resolución en la que no se autorizaba una concentración que había convocada por este movimiento a las 20 horas.

El Tribunal Constitucional estableció en una sentencia de noviembre de 2010 que la prohibición legal de difundir propaganda o celebrar actos de campaña durante la jornada de reflexión no significa que no puedan celebrarse manifestaciones aunque tengan "algo que ver con el debate político".

"Por esa vía llegaríamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión o manifestación por el simple hecho de serlo y coincidir con la jornada previa de reflexión de unas elecciones; una conclusión que obviamente debe ser rechazada", sostenía entonces el ponente de la sentencia, Pascual Sala, actual presidente del Alto Tribunal.



Uno de los portavoces de este movimiento, Eduardo Martín, ha asegurado que quieren "respetar el día de reflexión" porque si apelan "al Artículo 21 de la Constitución", lo lógico es "ser consecuentes y coherentes" con las leyes electorales. El día 21 es "importante", ya que "al día siguiente van a elegirse a los representantes que tomen decisiones en los ayuntamientos y en las autonomías", ha explicado.

En cuanto a la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid de prohibir la concentración en Sol, ha relatado que recibieron "un comunicado" y se quedaron "sin saber qué hacer", pero que ha asegurado que "según parece hasta el domingo podemos estar aquí". También ha confirmado que esta tarde "a las 8 se iniciará otra concentración".







Las concentraciones siguen adelante



Miles de personas siguen reunidas en la madrileña Puerta del Sol a pesar de que la Junta Electoral Provincial de Madrid había desautorizado la concentración convocada para la pasada tarde en la Puerta del Sol. El objetivo es reclamar los cambios políticos y sociales que propone el denominado Movimiento 15 de Mayo.

Además, la organización del acto ha anunciado la convocatoria de una manifestación para el sábado coincidiendo con la jornada de reflexión para las elecciones municipales y autonómicas del domingo. Minutos antes de las 21:00 horas de ayer, miércoles, una joven tomó el micrófono para anunciar por megafonía a los presentes esta iniciativa. "No somos un partido político y no tenemos que hacer ninguna reflexión porque quienes tienen que reflexionar son ellos", dijo la chica ante el aplauso de los presentes.

Cuando el reloj de la Puerta del Sol marcaba las 20:00 horas, los manifestantes iniciaron un aplauso que prolongó durante varios minutos, intercalándolo con gritos como ''No nos vamos''. Una hora antes de la concentración, a las 19:00 horas, la Puerta del Sol ya estaba abarrotada y se coreaban consignas como ''No pasa nada, la plaza está ganada'', ''Que no, que no, que no nos representan'' o ''Lo llaman democracia y no lo es''.

Desde esa hora comenzó a aumentar el número de personas que trataba de acceder a la emblemática plaza madrileña, a pesar de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía han puesto en marcha horas antes un dispositivo para controlar los accesos a la misma.

Los congregados en la madrileña Puerta del Sol recibieron con un cerrado aplauso la iniciativa de un grupo de manifestantes que han colgado de un andamio una pancarta con el lema: ''No somos antisistema''.





Bilbao y Donostia-San Sebastián



Cientos de personas se han concentraron anoche en la plaza Arriaga de Bilbao en una acción de protesta "espontánea" no adscrita a movimiento alguno, según han indicado sus participantes.

Unas 300 personas han participado en una asamblea que ha tenido lugar en el céntrico Boulevard donostiarra, donde debaten distintas iniciativas como la posibilidad de organizar una jornada de solidaridad con Grecia, Portugal y los países árabes.





Las protestas se extienden

Una cacerolada ha reunido a cerca de 2.000 personas "indignadas" en la plaza Catalunya de Barcelona. Cientos de personas se han reunido en Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Jaén, Málaga, Tarragona, Lleida, Albacete, Guadalajara, Toledo, Ciudad real, A Coruña, Santiago de Compostela, Alicante, Valencia y Zaragoza, entre otras.