Sociedad

Pese a la prohibición

Los 'indignados' toman las calles en la jornada de reflexión

Redacción

21/05/2011

- La plataforma sostiene que no ha hecho ni hará ninguna convocatoria para el 21 y 22.



- El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de IU contra la decisión de la Junta Electoral Central.





Las concentraciones del movimiento surgido el 15-M, autodenominado como ''indignados'', se han mantenido férreas en las plazas y calles de toda España pese a la prohibición de la Junta Electoral, ratificada por el Tribunal Supremo tras rechazar un recurso de Izquierda Unida. La Policía ha dejado finalmente que la calle tomara la palabra para expresar una indignación que parece ya imparable, al menos hasta el día de las elecciones locales y autonómicas.



La Policía informará esta noche a los asistentes a las concentraciones que se están celebrando en toda España de que éstas no cuentan con autorización administrativa, pero no las disolverá porque la ley no ampara esa medida, han informado fuentes del Ministerio del Interior.

Los concentrados y las personas que pretendan sumarse a ellos serán informadas de las sanciones a las que se exponen, previstas en la Ley Electoral y en la Ley de Seguridad Ciudadana, han añadido las fuentes, que han insistido en que la falta de autorización de una manifestación de este tipo no es motivo suficiente para su disolución según la legislación española y europea.

En la Puerta del Sol de Madrid, según ha confirmado un portavoz del movimiento "Toma la plaza", los acampados han anunciado por megafonía que la Policía acudirá allí a las diez de la noche para notificar la ilegalidad de la concentración, pero que no desalojará la plaza.

La falta de amparo legal que tendría la orden de disolver las concentraciones ha sido puesta de manifiesto hoy en un informe elaborado por la Abogacía del Estado en el que se analiza la resolución dictada ayer por la Junta Electoral Central, que declaró "contrarias a la legislación electoral" las manifestaciones que se celebren mañana -jornada de reflexión- y pasado -día de votación-.

La falta de autorización administrativa, por tanto, no es motivo suficiente para que la autoridad gubernativa ordene la disolución de las concentraciones, concluye la Abogacía del Estado.



El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de IU contra la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones durante la jornada de reflexión y el día de votación por considerar que la coalición no está legitimada para recurrir el acuerdo.







Gobierno



También el Gobierno cree que la Legislación española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no permiten disolver una manifestación pacífica, aunque esta no esté autorizada, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes recuerdan que hay que tener presente a la hora de tomar cualquier decisión al respecto la Ley de Seguridad Ciudadana, el derecho de reunión y la sentencia del TEDH en la que se pide a los poderes públicos que tengan "especial tolerancia" cuando la protesta no es violenta.





''Grito mudo''



Los "indignados" han convocado un "grito mudo" para la madrugada del viernes al sábado. Las personas han acudido a la Puerta del Sol con trozos de cinta para taparse la boca. Posteriormente, se han quitado la cinta y han dado "un grito mudo al cielo".

El movimiento ha señalado que respetará la decisión de la Junta Electoral Central, aunque reiteran que no han realizado ni realizarán ninguna convocatoria durante los días 21 y 22 de mayo. Aún así, el movimiento aclara que "es probable que continúe el ejercicio de reflexión colectivo entre los asistentes tal y como ha venido pasando los últimos días con reuniones espontáneas".



Esta mañana, la Puerta del Sol ha despertado tranquila con unos 300 manifestantes que finalmente se han quedado a dormir esta noche y que, a diferencia de la pasada madrugada, no han tenido que soportar la lluvia y sus consiguientes incomodidades.

Aunque pasadas las dos de la madrugada, los asistentes superaban el millar, al final, los que se han quedado a dormir bajo las lonas vienen a ser los mismos que en noches anteriores, que utilizan estas horas para seguir organizándose y reflexionando de cada al próximo domingo.

Alimentación no les falta. De hecho, ya han pedido a la gente que no lleven más comida porque se les estropea. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la mañana sí que han necesitado aceite y gasolina para el generador, porque se iban a quedar sin luz.





En Gasteiz ha sido desconvocada

Democracia Real Ya ha desconvocado en Vitoria-Gasteiz la manifestación prevista para este sábado, tras la decisión de la Junta Electoral de Álava que ha acordado no autorizar la manifestación. Sin embargo, ha advertido de que la ciudadanía "es libre de acudir a reflexionar pacíficamente de manera individual".



La Ertzaintza solo actuará contra los concentrados por el Movimiento del 15-M en caso de que haya "alteraciones graves del orden público", han informado fuentes del Departamento vasco de Interior.