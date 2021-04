11/04/2021 12:13 Sociedad CORONAVIRUS Zubia a Fernández: "Decir que estuvimos peor y esperar no tiene sentido" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de la UCI del Hospital Donostia ha respondido al coordinador del LABI técnico que no es adecuado decir que se va a "tocar techo" en una semana y que la ola será menor que las anteriores. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Félix Zubia, jefe de la UCI del Hospital Donostia. Captura de imagen de un vídeo de EITB Media. 29:47 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

"Me siento como un marinero en medio de la galerna", con esta metáfora ha explicado su sensación el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Donostia, Félix Zubia, en el programa dominical Osasun Etxea de Euskadi Irratia. El aumento de los contagios de covid-19 en los últimos días les ha obligado a reabrir la zona extra que habilitaron para pacientes UCI en el último pico de la pandemia y que pudo cerrarse a principios de marzo. Hay que recordar que el viernes, por ejemplo, se diagnosticaron otros 920 contagios en la Comunidad Autónoma Vasca y 93 personas fueron hospitalizadas. En estos momentos hay 115 personas ingresadas con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos en la CAV.

Con los datos actuales, Zubia no está "de acuerdo" con las declaraciones realizadas este jueves por el coordinador del LABI, Jonan Fernández, en el programa Faktoria de Euskadi Irratia. Fernández anunció que en los próximos días se espera que los contagios "toquen techo" y aunque "todos estamos mucho más cansados" y cualquier tendencia alcista "nos duele mucho", "tenemos que saber que en octubre-noviembre y en enero estuvimos peor".

"Jonan Fernández me perdonará, pero no estoy de acuerdo con él. Es imposible que en una semana esto toque techo y luego mejore, viendo las medidas y la movilidad que tenemos" ha dicho Zubia. "Así que estar siempre esperando y pensar que en octubre estuvimos peor o en noviembre o en enero..., esa comparación no tiene sentido, la situación es mala, estamos en una tendencia ascendente y cuanto más nos demoremos en tomar medidas más tarde vendrá la mejoría".

En este sentido, Zubia ha señalado que las medidas deben adoptarse "de manera inmediata", "ya hemos esperado demasiado". Ha recordado que en los test de antígenos - que se realizan a personas con síntomas y a contactos estrechos de positivos- se están obteniendo un 15% de positivos, una cifra que ha calificado de "enorme". "No tiene sentido retrasar las medidas", ha insistido.

En cuanto a los pacientes que están siendo atendidos en las UCI, ha destacado que el 50% son menores de 60 años y que, como indican los estadistas, 2 de cada 10 morirán, subrayando la gravedad de la situación.

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento a la precaución para que "haya el menor número de casos posible" y ha pedido estar atentos a los síntomas en caso de contagio: "Que el cuarto o quinto día se esté bien no significa que vaya a terminar bien. Muchos casos empeoran a partir del séptimo día", por lo que ha pedido estar atentos a la fiebre, ya que si la fiebre no desaparece tras 4 o 5 días puede ser un mal síntoma. "Cuando empieza la afección respiratoria, la dificultad para respirar, la enfermedad está muy avanzada y hay que pedir ayuda inmediatamente, sin esperar", ha añadido.

Por último, preguntado por todo lo acontecido con la vacuna de AstraZeneca esta semana ha espetado una frase contundente: "No entiendo qué clase de gobernantes tenemos en toda Europa". Ha insistido en que no vacunarse tiene más riesgos que hacerlo y explicado que así se lo ha recomendado a sus allegados.