19/06/2021 10:54 Sociedad CORONABULOS ¿Puedes dar positivo en una PCR tras ponerte la vacuna contra el coronavirus? E. J. | EITB Media La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas concluye que en los test diagnósticos no es posible. Sin embargo, en los test de anticuerpos o test serológicos, sí podría suceder.

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y el Certificado digital UE covid a punto de ponerse en marcha, todavía mucha gente necesitará durante las próximas semanas una PCR negativa para poder viajar dentro de la Unión Europea así como fuera de ella.

El acelerón producido en el ritmo de vacunación hace que muchos ciudadanos se encuentren ya con una dosis de la vacuna puesta (cerca del 60 % de la población mayor de 16 años de Hego Euskal Herria ha recibido una dosis, por ejemplo), pero a la espera de la segunda, que sería necesario para obtener el certificado de vacunación, los que quieran viajar en las próximas fechas tendrán que acreditar con una PCR negativa que no están infectados.

En esta tesitura, ya han comenzado a circular bulos sobre la posibilidad de que tener inoculada una dosis de la vacuna, puede provocar "falsos positivos" al someterse a una PCR. ¿Pero, qué hay de cierto en ello?

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas ha publicado un documento en el que deja claro que "en este momento, tanto el conocimiento científico sobre las vacunas de ARNm y las vacunas de vectores virales no replicativos que se están utilizando como la evidencia disponible indican que la vacunación no modifica los resultados de las pruebas diagnósticas de infección por SARS-CoV-2 (salvo la serología)" por lo que concluye que "no es posible obtener falsos positivos debidos a la vacunación".

Por lo tanto, si alguien recibe un resultado positivo en una PCR realizada tras haber sido vacunado debe considerarse COVID POSITIVO y se debe proceder a tomar todas las medidas sanitarias previstas ante ello.

La explicación científica

RT-PCR en exudado nasofaríngeo: Las vacunas disponibles suponen la administración de un fragmento de ARNm viral (vacunas de Pfizer o Moderna) o bien de genes insertados en el vector viral (AstraZeneca) que producirán la proteína S. Ni el ARNm ni los genes insertados en el vector viral alcanzan la vía respiratoria, por lo que no podrá ser detectado en la mucosa nasofaríngea.

Test antigénicos en exudado nasofaríngeo: Los test de antígenos pueden incluir en su composición anticuerpos contra fragmentos de la proteína S. Sin embargo, la producción de proteína que genera la vacuna es a nivel local y no parece posible que parte de esa proteína (que es identificada y procesada por el sistema inmunitario) pudiera llegar a las vías respiratorias en una cantidad detectable. Por lo tanto, la hipótesis actual es que los test antigénicos tampoco mostrarían falsos positivos tras la vacunación frente a covid-19.

Test serológicos: La mayoría de los test disponibles en los laboratorios clínicos, detectarán tanto los anticuerpos generados por la infección natural como los generados por la vacuna. Sin embargo, para poder interpretar de forma adecuada los resultados de las pruebas serológicas, es muy importante tener en cuenta el tipo de ensayo que se está utilizando y los anticuerpos generados por la vacuna y por la infección natural. Las vacunas actualmente aprobadas generan anticuerpos anti-proteína S1. La infección natural genera anticuerpos anti-espícula (S) y anti-nucleocápside (N). Por lo tanto, si se da positivo en este tipo de test hay que ver qué tipo de anticuerpos ha detectado para sabar si son provocados por la vacuna o porque se haya pasado la enfermedad.