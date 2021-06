19/06/2021 12:51 Sociedad Naturaleza Muere otra de las crías de águila pescadora de Urdaibai EITB Media Según han confirmado desde Urdaibai Bird Center, solo uno de los tres polluelos que nacieron en la reserva ha logrado sobrevivir. Escuchar la página Escuchar la página

Ha muerto una de las tres crías de águila pescadora que nacieron hace tres semanas en Urdaibai. Según han informado miembros de Urdaibai Bird Center, podría ser que la causa de la muerte fuera una hipotermia.

Las mismas fuentes aseguran que "se trata de una especie delicada", y que es muy común que no sobrevivan en las tres primeras semanas de vida. "Las crías son bastante grandes y no tienen plumaje, la madre ya no puede protegerlas bien", asegura una trabajadora del Bird Center.

Los tres polluelos nacieron a finales de mayo, en el marco del programa de recuperación de especies de Urdaibai Bird Center. Este hecho fue de vital importancia, ya que eran las primeras águilas pescadoras que nacían en el Cantábrico en las últimas décadas. Además, una de ellas era albina, la única que se conoce en el mundo.

El 5 junio, responsables del Bird Center informaron de la muerte de la cría albina. Tenía problemas de visión y era incapaz de ver la comida que le traían al nido sus padres.