20/06/2021 11:24 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "No me preocupa que a partir del 26 no haya mascarillas en exteriores" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB.EUS El médico de la UCI del Hospital Donostia recuerda que es imprescindible mantener dos metros de distancia entre personas y que hay que ponerse siempre la mascarilla al entrar en sitios cerrados.

A partir del 26 de junio no será obligatorio llevar mascarilla al aire libre en todo el Estado español. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio esta semana la noticia que ha sido recibida con alegría por una gran parte de la sociedad y a la que también se ha sumado el jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia. No obstante, el médico intensivista ha recordado que hay que respetar la distancia de seguridad con los demás y ponérsela a la hora de acceder a cualquier lugar cerrado.

"No me preocupa nada que a partir del 26 de junio nos quitemos las mascarillas en exteriores, pero me preocupa lo que vamos a hacer cuando entremos en sitios cerrados. Hay que acostumbrarse a llevar la mascarilla en el bolsillo y ponérsela al entrar a los sitios. Hasta ahora siempre la teníamos puesta y no teníamos esa costumbre y ahora tendremos que adoptarla", ha reflexionado Zubia en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia.

Ante el nuevo paradigma, ha subrayado la importancia de respetar la distancia de seguridad intrapersonal en la calle: "Cuando voy de paseo no hay peligro, pero si me pongo a hablar con otra persona tenemos que acostumbrarnos a respetar una distancia de dos metros". Y es que de la misma manera que la mascarilla nos protege de los aerosoles en lugares cerrados; en la proximidad, la mascarilla impide que las gotas que salen de la boca de la persona que tenemos enfrente llegue a nuestra nariz o boca, así como que nosotros las expulsemos al hablar, al cantar o al toser, por lo que al estar sin ella, hay que dejar suficiente espacio entre las personas para que al producirse, estas gotas no lleguen de una persona a otra.

La UCI del Hospital Donostia vuelve a su tamaño habitual

Zubia ha explicado que la mejoría en la evolución de la pandemia que ha hecho posible esta decisión, ha sido notable en los hospitales: "Hemos cerrado la zona extra que habilitamos para atender a los enfermos graves y nuestra UCI ha vuelto a su tamaño habitual. Actualmente tenemos 48 personas graves en la unidad, 12 de ellas por covid".

"Ha quedado claro que las vacunas son eficaces" ha reflexionado Zubia, "en este momento en nuestras unidades tenemos por covid a gente de entre 40 y 50 años y dentro de unas semanas tampoco tendremos a estos". Eso sí, vistos los problemas que está causando la variante Delta en Gran Bretaña y Portugal, y teniendo en cuenta que todas las variantes pueden llegar también aquí, ha insistido en la necesidad de que los más jóvenes sean vacunados cuanto antes, ya que "si estos se infectan con nuevas variantes, éstas pueden llegar a los que les vayan a fallar las vacunas o llegar a personas adultas que no se hayan vacunado".

En torno a la relación de las vacunas y las variantes del coronavirus ha querido incidir en que todas ellas son "eficaces".