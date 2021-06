21/06/2021 10:29 Sociedad CORONAVIRUS Sagardui, sorprendida por las vacunaciones de ciudadanos de la CAV en Iparralde N. V. | EITB Media La consejera de Salud del Gobierno Vasco ha afirmado que el Gobierno francés no ha comunicado que se iba a dar esa posibilidad a quien lo solicitara. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco, ha sido entrevistada en Onda Vasca. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La consejera vasca de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha expresado este lunes su sorpresa por el hecho de que ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca estén siendo vacunados en centros de Lapurdi como el de Biarritz y localidades próximas como Hossegor, si bien ha señalado que respeta la decisión de quienes toman esta vía para inmunizarse.

"Es algo que nos ha sorprendido porque las relaciones entre las consejerías y los ministerios suelen ser cordiales y habituales, y en el entorno de la frontera hay muchas entre nuestra delegación y los responsables de la sanidad francesa. Sin embargo, esta noticia nos ha llegado a través de las personas que se han enterado y de los medios de comunicación", ha dicho Sagardui en una entrevista en Onda Vasca.

Sagardui ha indicado, no obstante, que "esta forma de oferta de vacunación está generando una gran cantidad de dudas" que el Departamento de Salud no puede "responder" porque "no ha habido ninguna comunicación del Gobierno francés" de que se iba a dar esta posibilidad.

En cuanto a la coyuntura de la pandemia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, se ha felicitado por la situación actual de "continua mejoría", ha aclarado que la presencia de la variante delta del virus "no es significativa" y ha opinado que el verano podría ser relativamente tranquilo en función del número de vacunas que se vayan a recibir.

Respecto a los adolescentes, ha dicho que "ojalá podamos empezar el curso con esa población vacunada" o "al menos" con el proceso de vacunación iniciado.