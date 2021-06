30/06/2021 20:33 Sociedad Curiosidades Solo uno de los 251 municipios de Euskadi no tiene bar EITB MEDIA Ademas, en 105 no hay entidades financieras, 66 no cuentan con comercio de alimentación y 26 no disponen de un centro de salud o ambulatorio. Escuchar la página Escuchar la página

Solo uno de los 251 municipios de Euskadi no tiene un establecimiento de hostelería, mientras que en 105 localidades vascas no hay entidades financieras, en 66 pueblos no cuentan con comercios de alimentación, 64 no disponen de farmacia y en 26 no hay un centro de salud o ambulatorio, según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En Euskadi los equipamientos y servicios más numerosos en 2020 eran las cafeterías y bares (7739), en primer lugar, seguidos de las peluquerías (5380), restaurantes (3885) y tiendas de ropa y complementos (2837), según el Inventario de equipamientos y servicios elaborado por Eustat.

Estos datos suponen que existen 35,2 cafeterías y bares por cada 10 000 habitantes, registrando Bizkaia la ratio más elevada, 39,6, seguida de Álava con 33,7 y, finalmente, Gipuzkoa con 28,8 establecimientos.

En cuanto a las peluquerías, el número de las que existen por 10 000 habitantes, 24,5, es muy similar en los tres territorios: Bizkaia 25,3, Gipuzkoa 25 y Álava, algo por debajo, 20,4 peluquerías por cada 10.000 habitantes.

En el caso de los restaurantes, Gipuzkoa tiene un mayor número en función de su población, 21,6 por encima de la media, situada en 17,7 establecimientos de restauración por 10 000 habitantes; en Álava se contabilizan 16,6 y 15,5 en Bizkaia.

Por último, las tiendas de ropa, tienen una distribución también más extendida en Gipuzkoa, 14,9 tiendas por 10 000 residentes. En Bizkaia la ratio es 12,3 y en Álava 10,7.

Territorios históricos

En total hay 49 426 equipamientos y servicios, de los cuales destacan los 12 884 de hostelería, seguidos de moda y accesorios (9809) y comercio de alimentación (6837). Por territorio histórico, Bizkaia concentra el 53 % de los equipamientos y servicios, Gipuzkoa el 33,7 % y Álava el 13,4 %.

Los establecimientos hosteleros están presentes en prácticamente todos los municipios vascos, pero en el 42 % no hay ninguna entidad financiera. Así, de los 251 municipios de la Comunidad Autónoma Vasca en 250 existe al menos un establecimiento de Hostelería. Por el contrario, en 105 municipios, el 42 %, no hay ninguna entidad financiera.

Otros equipamientos como comercios de alimentación están ausentes en 66 municipios, 64 no disponen de farmacia en el municipio y en 26 no hay un centro de salud o ambulatorio.