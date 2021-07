26/07/2021 13:28 Sociedad Irregularidades en exámenes ESK solicita que declaren como investigadas 32 personas opositoras en el caso de la OPE de Osakidetza Agencias | EITB Media Tres años después de que el sindicato denunciase las irregularidades, están a punto de cumplir los plazos fijados para finalizar la investigación. La jueza ha instado a las partes a que soliciten las diligencias oportunas. ESK cree que se han de citar a otras 34 personas, 32 de ellas opositoras. Escuchar la página Escuchar la página

ESK ha solicitado al juzgado que instruye el caso por las supuestas filtraciones de exámenes en la OPE de Osakidetza de 2016-2017 que cite como investigadas a otras 34 personas, 32 de ellas opositoras.

En concreto, el sindicato ha pedido a la jueza que cite como investigados a 4 opositores de anestesiología, 5 de angiología, 5 de digestivo, 5 de traumatología, 5 de neurocirugía, 2 de neurofisiología, 3 de urología y otros 3 de cardiología, así como a otros dos miembros de los tribunales de anestesiología y urología.

La solicitud de citar a estos opositores como investigados se suma a la que hizo en su día el sindicato LAB sobre otra opositora de la especialidad de cirugía plástica.

El abogado de la central Julio Sánchez ha explicado que en este proceso de la supuesta filtración de exámenes se debe aclarar si tiene "relevancia penal" la posible participación activa de opositores, que no serían víctimas si hubieran solicitado las preguntas o si las hubieran recibido sin reparo.

Sánchez ha añadido que si la jueza acepta citar a estos 32 opositores como investigados tendrían la posibilidad de acudir con sus abogados, una situación diferente a si acudieran como testigos.

Ha añadido que se ha acotado a estas 32 personas la petición de citación porque en ellos ESK considera que se dan una serie de "conexiones" que no hay en otros casos y que hace que existan "muchos indicios" de su participación en el supuesto fraude "más allá de los análisis estadísticos".

El delegado de ESK en Osakidetza Patxi Nicolau ha aclarado que este sindicato no tiene intención de abrir una "caza de brujas de opositores que se beneficiaron" de las posibles filtraciones. El objetivo es, según Nicolau, que se termine con el "sistema clientelar" que, a su juicio, está instaurado en las ofertas públicas de empleo de Osakidetza desde hace décadas, algo que no ocurrirá por "decisiones de cargos del PNV y del PSE, sino porque los profesionales decidan que acabe porque no colaboran" en él.

Además de la petición de citación de estas 34 personas como investigadas, ESK ha instado a la jueza instructora a que se elabore una prueba documental definitiva en las diez especialidades investigadas, para que en todas ellas haya la misma documentación de cara a la futura apertura de juicio oral.

Estas peticiones se han producido días antes de que este jueves, día 29, concluya el plazo de instrucción del caso, aunque cabe la posibilidad de que la titular del juzgado decida prorrogarlo.

Nicolau ha recordado que se han cumplido tres años de la denuncia que hizo su sindicato del "sistema clientelar instaurado de manera estructural en Osakidetza para la adjudicación de determinadas plazas de especialidades médicas con el conocimiento y aval" de las distintas direcciones. Asimismo, ha acusado a Osakidetza de haber tratado de "boicotear" el proceso de investigación de estas supuesta filtraciones, así como al IVAP al que ha culpado de "encubrir fraudes" y de no colaborar con la Justicia, "sometiéndose a las presiones" de la dirección del Servicio Vasco de Salud.