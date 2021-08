19/08/2021 13:12 Sociedad Aste Nagusia El Ayuntamiento no autorizará la mayor parte del programa de Bilboko Konpartsak I. R. | EITB Media El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recordado que "en Bilbao este año no hay Aste Nagusia, ni tampoco no fiestas", y ha advertido que habrá "tolerancia cero" con los comportamientos incívicos. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto cree que el programa Bilboko Irria propuesto por Bilboko Konpartsak es una "clara alternativa" a la Aste Nagusia, y "no un conjunto breve de actividades". Por ello, debido a la actual situación epidemiológica, ha declarado que el Ayuntamiento no autorizará todas aquellas situaciones en las que se puedan dar aglomeraciones de personas. De esta manera, ha detallado que únicamente permitirán realizarse cinco de la treintena de actividades planteadas por las comparsas.

Con motivo de la proximidad de las fechas en las que se debían celebrar las fiestas de la villa, en rueda de prensa, el alcalde bilbaíno ha vuelto a realizar "un llamamiento al civismo" de la población y ha recordado que este año "no hay Aste Nagusia, ni tampoco no fiestas". Por ello, ha explicado que "no es casualidad" que el Ayuntamiento no haya organizado nada del 21 al 29 de agosto y ha advertido que este año habrá "tolerancia cero" con los comportamientos incívicos e irresponsables".

Por su parte, Bilboko Konpartsak sí que ha hecho una propuesta cultural del 25 al 29 de agosto; un programa que presentará este viernes, 20 de agosto, en el Arenal. El Ayuntamiento tiene conocimiento del borrador desde el pasado martes, y una vez analizada la propuesta, Aburto ha declarado ante los medios que únicamente autorizarán cinco de las actividades que ha propuesto el colectivo festivo. "Hemos analizado las actividades, y no vamos a tolerar aquellas que supongan aglomeraciones. Nos gustaría que sea entendido y comprendido; la situación no está para bromas", ha dicho.

De esta manera, el alcalde ha detallado que solamente darán el visto bueno a cinco actividades: "Un espectáculo para niños y niñas en la Plaza Nueva; talleres infantiles en la Plaza del Gas; juegos de rol y un maratón radiofónico en Tinglados; y un juego de rana y tiragomas en la Plaza Arriaga".

Cero aglomeraciones

Aburto ha pedido a la ciudadanía "precaución, responsabilidad y prudencia" porque "hay que respetar las medidas sanitarias y las distancias y no participar y evitar aglomeraciones". En ese sentido, ha añadido que "esta pandemia solo se vence si todos somos conscientes de lo que supone la actual situación porque el comportamiento de cada uno no es neutro, tiene consecuencias, y de lo que hagamos cada uno puede depender la salud o la vida de otra persona, de un familiar y eso es una gran responsabilidad".

Sin embargo, ha añadido que "esto, no vale decirlo y luego tengamos más de 500 casos de tasa". En esa línea, ha anunciado que "se va a seguir multando y sancionando las faltas de respeto", además de "vigilar para que no se produzcan situaciones indeseables durante estos días y mostrar tolerancia cero con los comportamientos incívicos a quien ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas en esta ciudad".

De esa manera, ha remarcado, "hay que hablar de medidas coercitivas" y, tras recordar que en lo que va de pandemia se llevan en la capital impuestas más de 19 000 sanciones, 1800 en concreto por botellón, ha afirmado que "estamos actuando y vamos a seguir haciéndolo con firmeza porque nos jugamos mucho".