24/08/2021 16:39 Sociedad Curso 2021-2022 Ehige, y los sindicatos LAB y Steilas piden que se mantengan los recursos adicionales en la educación pública EITB MEDIA A las puertas del segundo curso que va a comenzar en pandemia, en 'Faktoria' hemos hablado con diferentes representantes de la comunidad de la educación para conocer sus quejas y peticiones.

Ehige, la asociación de padres de los colegios públicos del País Vasco, se ha puesto de acuerdo en 'Faktoria' con los sindicatos LAB y Steilas, en la petición de recursos adicionales, a los recibidos el año pasado, para hacer frente a la pandemia. "Tenemos el compromiso del departamento de Educación, pero nos falta la confirmación", ha explicado Lourdes Imaz, representante de Ehige. En relación a ello, Ainhoa Astigarraga, portavoz de Steilas, ha añadido que se les ha comunicado "verbalmente" su presencia a los profesores adiciones, pero que "a día de hoy no ha habido ninguna adjudicación, ni tampoco se ha aclarado si serán contratados para todo el curso". Lo mismo ha explicado Irati Tobar, del sindicato LAB. La representante de LAB, además de profesores adicionales, también ha pedido la contratación de más personal de limpieza y cocina, "porque la pandemia ha dejado en evidencia que estábamos abrumados y que hay que bajar el ratio. Tendríamos que estudiar trabajador a trabajador cuáles son las necesidades de cada colectivo".

Astigarraga ha denunciado la presencia de "resistencias" en relación a las inversiones en educación, y Tobar ha querido subrayar también la posibilidad de una mayor precarización en la situación de los sectores limpieza y de trabajadores de comedores.

En cuanto al curso 2021-2022, la representante de Ehige Lourdes Imaz ha pedido que se garanticen los recursos para mantener las actividades extraescolares, "para complementar las actividades que se realizan dentro del colegio, se debe garantizar que todos los colegios tengan carpas para la utilización de los espacios al aire libre".

En relación a Navarra, el horario continuo ha sido el foco del debate. Irati Tobar ha criticado duramente la actitud del Gobierno de Navarra frente a la decisión de que el curso dé comienzo con un horario continuo: "Para las familias y trabajadores es un desastre compaginar trabajo y vida. Cada colegio debería tomar la decisión sobre su horario, hay mil realidades diferentes. No se puede utilizar el contexto de la pandemia para imponer la jornada continua, y más cuando aún no se ha comprobado que sea efectiva para hacer frente a la pandemia". Según ha explicado Ainhoa Astigarraga, portavoz de Steilas, hay muchos más retos a parte del horario: "Para hacer frente a la pandemia hay que reforzar los servicios públicos, en la salud y en la educación. En cuanto a la educación, el horario no es el único reto, hay que revisar también las tareas y el calendario para poder construir nuestro propio sistema."