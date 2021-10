02/10/2021 12:36 Sociedad CORONAVIRUS El Gobierno Vasco recula y devolverá el importe de las multas pagadas en el Estado de Alarma EIDER JAUREGI O. | EITB MEDIA Tras la sentencia del TC que declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario de marzo, el Gobierno Vasco anunció que archivaría todas las denuncias en curso, pero que no devolvería las que ya se habían pagado. Escuchar la página Escuchar la página

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

El vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Gobierno Vasco sí devolverá todas las multas pagadas en el primer estado de alarma en contra de la orden del propio Departamento de Seguridad que publicó el 1 de septiembre en el Boletín Oficial del País Vasco, en el que se archivaban 14 740 multas en tramitación en Euskadi, todavía no cobradas, pero se aclaraba que no se devolvería el importe de las que ya habían sido pagadas en "pronto pago" (5256) ni las que tras ser recurridas, habían recibido una sanción firme (2961).

El Gobierno Vasco aducía que eran procedimiento "ya cerrados" y que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario de marzo de 2020 y por lo tanto, no procedentes todos los expediente sancionadores abiertos por las policías por incumplimiento de dicho confinamiento solo era aplicable a los procedimientos abiertos todavía.

Ahora, el Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha decidido devolver el dinero de todas las multas, "con el objetivo de evitar situaciones de discriminación, entre, quienes, en un ejemplo de civismo, se habían adelantado y (...) se podía beneficiar a quienes, en una posición más cicatera, habían retrasado todo los posible el pago". En total, la devolución ascenderá a 1,6 millones de euros, según ha detallado en una entrevista publicada por el diario Deia.

Erkoreka ha explicado que tras "un análisis jurídico contrastado", el Gobierno Vasco ha llegado a la conclusión de que "la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador" y es por ello por lo que han decidido "no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó".

El consejero de Seguridad defiende que las multas no fueron "un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas" y tras ver lo que ha ocurrido juridicamente creen que "el trabajo no ha servido para nada" y que "eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad" porque ahora "tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra". "Es un factor de desánimo importantísimo".

El primer Estado de Alarma decretado por la pandemia del coronavirus en el Estado español duró desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020. En ese periodo, la Ertzaintza y las Policías locales de la Comunidad Autónoma Vasca interpusieron 22.957 denuncias ligadas a la normativa de dicho estado de alarma.

El 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional sentenció por seis votos contra cinco que el Estado de Alarma decretado por el Gobierno español en marzo de 2020 fue inconstitucional porque para ordenar el confinamiento se tendría que haber declarado el Estado de Excepción. El alto tribunal estimó así parte del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto.