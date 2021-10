06/10/2021 11:00 Sociedad FIN DE LA EMERGENCIA SANITARIA "Recuperaremos las fiestas de los pueblos, pero con cautela" EITB Media Ediles de Durango, Zumarraga y Tolosa aseguran que aún con el fin de la mayoría de las restricciones las fiestas patronales no recuperarán este año la total normalidad. Escuchar la página Escuchar la página

Euskadi recuperará este jueves parte de la normalidad prepandémica con el fin de la mayoría de las restricciones, y varias localidades ya han comenzado a preparar sus fiestas patronales. Entrevistada en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, la alcaldesa de Durango Ima Garrastatxu ha admitido que este año difícilmente podrán organizar unos San Faustos al uso (suelen celebrarse a principios de octubre): "No se pueden organizar en dos días. Espero que la gente actúe con cautela este fin de semana, ya que todavía es necesario hacerlo así".

Zumarraga cuenta con algo más de tiempo, ya que la tradicional feria de Santa Lucía se celebra en diciembre. Mikel Serrano, alcalde de la localidad guipuzcoana, ha avanzado que, pese a que recuperarán la feria, no podrán habilitar todos los puestos. "La feria de este año será especial, la haremos con la mitad de los puestos, aproximadamente. Les abriremos la puerta de par en par a productores locales y de la comarca; también querríamos organizar el certamen de caballos y pottokas de Euskal Herria y la exposición de maquinaria del sector primario. No obstante, no podremos contar con el 100 % de los puestos", ha vaticinado.

Con algo más de certidumbre, la alcaldesa de Tolosa, Olatz Peon, ha anunciado que en 2022 sí se celebrarán los carnavales, y que el Ayuntamiento trabajará para ello con el resto de los agentes. "Es verdad que no estamos en la misma situación que antes de la pandemia, pero miramos al futuro con esperanza y emoción. Los carnavales de Tolosa traen consigo las celebración en las calles, las multitudes... tenemos que analizar cómo gestionar todo eso", ha confesado.