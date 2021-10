15/10/2021 10:45 Sociedad FRAUDE El último engaño para secuestrar tu WhatsApp tiene como excusa la tercera dosis de la vacuna de la covid-19 AGENCIAS | EITB MEDIA Se han detectado mensajes de texto a usuarios suplantando la identidad de la Seguridad Social para solicitar un código de verificación para la tercera dosis de la vacuna de la covid-19, pero en realidad es el código de verificación que envía WhatsApp para poder iniciar sesión desde otro dispositivo. Escuchar la página Escuchar la página

La Oficina de Seguridad del Internauta ha alertado del secuestro de cuentas de WhatsApp con la excusa de estar realizando una supuesta campaña relacionada con la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

Según el organismo dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, en los últimos días se han detectado llamadas a usuarios suplantando la identidad de la Seguridad Social, en las que se les solicita un código que han recibido a través de SMS en sus dispositivos móviles.

En la llamada se indica al usuario que ha recibido un código de verificación para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, pero en realidad es el código de verificación que envía WhatsApp para poder iniciar sesión desde otro dispositivo.

Si has sido víctima de este engaño y tu cuenta de WhatsApp ha sido robada, es decir, has facilitado el código de verificación recibido a través de un SMS, y a continuación, has detectado que has perdido el acceso a tu cuenta, te recomendamos que trates de contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de tu cuenta. Aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución.

En ocasiones estas cuentas robadas son usadas por los ciberdelincuentes para intentar hablar con tus contactos y robarles su cuenta de WhatsApp con la misma técnica. Por lo que es importante que si has sido víctima, de manera adicional, avises a tus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS, etc.), para que así, sean conscientes de que no eres tú, ni el que les está escribiendo, ni solicitando su código de verificación.

Medidas para evitar el engaño

Desde la Oficina de Seguridad del Internauta recomiendan no compartir nunca el código de verificación. "Si alguien te lo solicita, desconfía. Contrasta la información con entidades oficiales o llamando directamente a tu centro de salud para informarte", aseguran en su web.

Activar la verificación en dos pasos

WhatsApp dispone de una función que permite añadir una capa extra de seguridad para evitar que terceros puedan configurar tu cuenta, incluso si disponen de tu código de verificación. Se trata de un código adicional que sólo tú conoces y que en ningún caso deberías compartir con nadie. Este código lo solicita la aplicación en distintas situaciones entre la que se encuentra la configuración de la app en un nuevo dispositivo.