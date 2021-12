15/12/2021 15:06 Sociedad CORONAVIRUS Zupiria: "Las terrazas son espacios abiertos y si no accedemos al interior no necesitaríamos el pasaporte" N. B. | EITB MEDIA No obstante, el portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que hay muchas casuísticas y que hay que esperar al documento de preguntas y respuestas que está elaborando el Ejecutivo Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este miércoles que en las terrazas de los bares no será necesario solicitar el pasaporte covid-19 porque es un lugar abierto.

Según ha explicado el consejero en Euskadi Irratia, "una terraza es un lugar abierto y si no accedemos al interior, en principio, no necesitaríamos el certificado". No obstante, ha subrayado que "hay muchas casuísticas" y que "lo ideal será esperar al documento de preguntas y respuestas" que prepara el Gobierno Vasco.

En este sentido, ha indicado que "ese documento estará listo en pocos días".

Preguntado sobre si será necesario presentar el certificado en las salas de cine, Zupiria ha dicho que "no hay ninguna duda de ello, porque se trata de otra medida de garantía, por lo que también debe solicitarse el pasaporte". Además, según el portavoz, "lo más seguro" es que también se solicite para acceder a museos y bibliotecas.

En cualquier caso, ha subrayado que hay que esperar porque "no le gustaría dar su opinión y luego que un documento niegue lo que él dijo". "Vamos a hacer las cosas bien", ha añadido.

No obstante, ha señalado que en algunos casos, como en la hostelería, la necesidad del certificado era muy clara y "no había motivos para retrasar las decisión sobre su uso".

Por otro lado, ha asegurado que están muy preocupados por lo que ocurre en los campos de fútbol porque "el Decreto del Gobierno Vasco dice claramente que hay que llevar mascarillas continuamente y que está prohibido comer y beber, y eso no se está cumpliendo".

En este sentido, ha dicho que seguirá estudiando la norma con los clubs de fútbol y ha descartado reducir los aforos en los campos mientras los clubes cumplan las normas vigentes.