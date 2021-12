19/12/2021 14:27 Sociedad Osasun Etxea Félix Zubia: "El 60 % de los ingresados en nuestra UCI no están vacunados" EITB MEDIA El responsable de la UCI del Hospital Donostia ha explicado que, aunque sólo el 10% de los mayores de 12 años no están vacunados, éstos ocupan la mayoría de las camas de cuidados intensivos. Escuchar la página Escuchar la página

Las UCI se encuentran mejor que en la primera ola gracias a la vacunación, pero los contagios van en aumento y la situación es cada vez peor. Actualmente, más de 6 de cada 10 pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia no están vacunados, a pesar de que ese colectivo, el de los no vacunados, solo represente el 10 % de la población mayor de 12 años, según ha señado hoy el responsable de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, en Euskadi Irratia.

Zubia ha explicado que "la situación es crítica, el nivel de incidencia es igual que en la primavera de 2020, y entonces todos acabamos en casa. Se llenaron hospitales, se llenaron UCIs, hubo muchos muertos en residencias de mayores... Ahora, gracias a la vacunación, la situación es mejor, pero es mala, y está afectando gravemente al sistema de salud. Hoy por hoy sólo se realizan intervenciones de urgencia y relacionadas con el cáncer".

"Las UCI están al 150%, tenemos la posibilidad de abrir más camas pero eso supone dejar a otros pacientes, porque todo el personal se utiliza para la covid, como el personal de quirófanos. La situación no es tan mala como en marzo de 2020, pero es mala y tenemos que hacer algo ", ha reflexionado. Así, ha remarcado que la primera medida es convencer a los que no se han vacunado de que lo hagan, aportando datos: "Estar vacunado corta la transmisión del virus en torno al 50%, y en caso de contagio ayuda a que la enfermedad se supere bien. En nuestra UCI los vacunados son menos del 40 % y los no vacunados más del 60 %. Tiene más riesgo no vacunarse que vacunarse".

También ha advertido de que la incidencia actual está colapsando la Atención Primaria: "En un solo día se han superado los 3200 casos en Hego Euskal Herria. No se pueden hacer semejantes seguimientos".

El médico intensivista ha vuelto a pedir a la ciudadanía tomar precauciones, no reunirse en lugares cerrados, dejar de lado las comidas en grupo y los encuentros, no quitarse la mascarilla en lugares cerrados y ventilar bien estos.

También ha pedido a las autoridades que tomen medidas porque "cuanto más tarde se tomen, peor será".

En cuanto al pasaporte covid, Zubia ha dicho que lo entiende más como un elemento para impulsar la vacunación que para evitar contagios y opina que "es mejor convencer con datos".

Ha advertido de que la variante ómicron se va a extender rápidamente, pero que todavía no se sabe si se más leve o letal que las anteriores y ha hecho un llamamiento a cumplir con las medidas ahora que delta está golpeando fuerte y muy pronto se le unirá la nueva variante. "Tardaremos de cuatro a seis semanas en saber qué consecuencias tendrá omicron", ha vaticinado.