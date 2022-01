10/01/2022 13:24 Sociedad CORONAVIRUS ¿Qué cambios traerá el nuevo protocolo de Osakidetza en relación a las pruebas de antígenos? EITB MEDIA A partir de ahora, quien dé positivo en un test de autodiagnóstico deberá aislarse en su domicilio, pero no deberá comunicarlo a Osakidetza. Escuchar la página Escuchar la página

Osakidetza ha modificado el protocolo asociado a las pruebas de antígenos que se venden en las farmacias. Así, a partir de ahora, quien dé positivo en uno de estos test deberá aislarse en su domicilio y solo si necesita confirmación para gestionar una baja deberá rellenar el formulario de la página web del test farmacéutico para que Osakidetza verifique el resultado.

¿Qué supone este cambio? Osakidetza ha confirmado a EITB Media que con este nuevo protocolo, por un lado, se espera que se alivie la carga de trabajo en atención primaria, ya que si una persona da positivo en las pruebas autodiagnósticas adquiridas en farmacia, casi seguro que será positivo. Así, quieren evitar ese paso, el de la confirmación oficial. Consideran que esto supondría agilizar el trabajo y, al mismo tiempo, eliminar los positivos de la circulación.

Además, a partir de ahora no se comunicarán todos los positivos, por lo que también influirá en el recuento de los datos, ya que en los números que se faciliten no se contabilizarán todos los positivos existentes, puesto que no se tendrán en cuenta los posivos detectados en dichos test que se hacen en casa.

En cualquier caso, si los síntomas empeoran o quien ha dado positivo pertenece a un grupo vulnerable, será atendido en Atención Primaria.