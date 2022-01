10/01/2022 10:08 Sociedad CORONAVIRUS Quien dé positivo en un test de farmacia deberá aislarse, sin notificarlo ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA A partir de ahora, una persona que dé positivo en una prueba de farmacia, debe aislarse en casa por la altísima probabilidad de padecer covid. Evidentemente, si los síntomas empeoran, será atendida por la Atención Primaria. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:11 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Osakidetza ha realizado una modificación con las pruebas de antígeno de venta en farmacia, con el objetivo de ganar en efectividad. Hasta ahora, quien daba positivo en una prueba antigénica de farmacia, se le indicaba que informara al sistema sanitario a través de un formulario en la web para que Osakidetza verifique el resultado.

A partir de ahora, una persona que dé positivo en una prueba de farmacia, debe aislarse en casa por la altísima probabilidad de padecer covid. Evidentemente, si los síntomas empeoran, será atendida por la Atención Primaria. Si la persona precisa confirmación para gestionar una baja, se debe rellenar el formulario de la web sobre test de farmacia para confirmar el positivo.

La Consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco en el comienzo del año 2022 para informar y analizar la situación de la pandemia en Euskadi, dando cumplimiento a la Ley de medidas para la gestión de la pandemia de la covid-19.

La Comunidad Autónoma Vasca ha detectado 7620 nuevos contagios por covid-19 este pasado domingo, con una tasa acumulada en 14 días que se sitúa en 6600,91 casos por cada 100 000 habitantes. Además, hay 796 personas ingresadas en planta en los hospitales vascos y 137 en las UCI, según ha informado la consejera de Salud.

Nuevo protocolo de Educación

Los departamentos de Salud y Educación del Gobierno Vasco han adecuado el protocolo covid de educación a la situación actual.

En el caso de que un escolar presentara síntomas, deberá quedarse en casa, y rellenar el formulario en el apartado "cómo actúo" de la página web euskadi.eus. En el caso de no poder utilizar medios telemáticos, podrán llamar al centro de salud.

Si hubiera un caso positivo de coronavirus en el aula, el resto deberá seguir acudiendo a clase y cumplir las medidas de prevención. Si no tuvieran síntomas no deberán quedarse en casa y, salvo indicación expresa, no se les harán pruebas diagnósticas. Si hubiera más casos y en función de la situación epidemiológica, la Red de Vigilancia y Rastreo valorará la realización de intervenciones adicionales.