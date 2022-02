02/02/2022 10:55 Sociedad FIESTA ILEGAL Alcalde de Bernedo: "Cometimos un error humano. Pongo mi cargo a disposición del gobierno municipal" ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA La corporación de la localidad ha aceptado el error pero no quiere que dimita: "Es el que más ha hecho por este pueblo". El alcalde ha convocado un pleno extraordinario para aclarar su papel en la fiesta que la policía corto a las 03:00 horas tras la llamada de un vecino. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de Bernedo (Álava), Rubén Martínez, del PNV, ha dado explicaciones esta mañana en un pleno extraordinario que él mismo ha convocado, a raíz de la fiesta que se desarrolló la madrugada del domingo en las antiguas dependencias del Ayuntamiento de esta localidad alavesa. La Ertzaintza tuvo que interrumpirla a altas horas de la madrugada, tras la llamada de un particular.

"Cometimos un error humano. Pongo mi cargo a disposición del gobierno municipal", ha dicho. Asimismo, ha recordado que como alcalde debe cumplir y hacer cumplir la normas para frenar la expansión de la pandemia, y ha reconocido que, a pesar de ser joven y de que le guste disfrutar de momentos de ocio, ha cometido un grave error. "Estuve en la cena que se había organizado, y se alargó mucho y agrupó a más personas".

Durante su intervención, Martínez ha pedido perdón y ha solicitado que no se criminalice a la juventud, pero reconoce que no debió haberse prolongado más alla de la 01:00 horas. "Lo lamento profundamente", ha dicho.

En este contexto, ha puesto su cargo a disposición del gobierno municipal, el cual ha decido, por unanimidad, que siga ejerciendo como alcalde de la localidad. "Un error lo tiene cualquiera. Es el que más ha hecho y está haciendo por el pueblo".

Eran las 03:00 de la madrugada. La cena, autorizada por el alcalde, con motivo de la celebración patronal de San Tirso se había alargado más de la cuenta, más allá del cierre de toda actividad que en Euskadi está establecido a la 01:00 horas.

Un vecino avisó a la Ertzaintza de lo que estaba ocurriendo. Al lugar se desplazaron varias patrullas y los agentes interrumpieron la fiesta. Las más de 100 personas que estaban de celebración fueron desalojadas, entre insultos y el lanzamiento de algunos objetos, según ha señalado la policía.

En una entrevista reazalida esta mañana en Radio Vitoria, el presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, ha reprobado lo que ocurrió en Bernedo: 'Una cena que se fue de las manos y luego un pequeño grupo se enfrentó a la Ertzaintza'.

Suso reconoce que el alcalde de esta localidad 'fue como joven que es y tiene un plus de responsabilidad. He hablado con él y lamenta lo que ha pasado. Ha cometido un error y explicará su situación a la corporación. Entiende que no tenía que haber sucedido y que no se puede dar esa imagen'.