02/02/2022 15:09 Sociedad Accidente laboral Fallece una trabajadora de Arcelor Olaberria atropellada frente a la empresa AGENCIAS | EITB MEDIA El accidente ha tenido lugar sobre las 21:30 horas de ayer, cuando la empleada fue arrollada por un vehículo cuando salía de su puesto de trabajo.

Una trabajadora de Arcelor Olaberria (Gipuzkoa) ha fallecido tras sufrir un atropello frente a la empresa, ha informado LAB.

El sindicato ha asegurado en un comunicado que los hechos sucedieron este martes, sobre las 21:30 horas, cuando la empleada fue arrollada por un vehículo cuando salía de su puesto de trabajo.

LAB ha tenido conocimiento esta mañana de la muerte de la empleada como consecuencia de las heridas sufridas.

El sindicato abertzale ha asegurado que esta muerte eleva a seis el número de trabajadores fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año en Euskal Herria. "La sangría no cesa", ha denunciado.

Ha rechazado que este accidente laboral mortal pueda ser considerado "in itinere" ya que estos últimos "no se investigan" y, por lo tanto, no se aplican medidas correctoras.

Según la información recabada por LAB, la trabajadora fue atropellada en el paso de cebra que cruza la carretera, cuando se dirigía desde su puesto de trabajo a un aparcamiento, una vez finalizada su jornada laboral.

Las trabajadoras de Arcelor Olaberria usan un estacionamiento público para dejar sus vehículos y un paso peatonal bajo la autopista, "construido expresamente para acceder desde ahí a su puesto de trabajo", explica LAB.

Considera que "no se puede tolerar de ninguna manera" que el siniestro sea considerado in itinere ya que, aunque se produjo en un ámbito público, se trata de un "itinerario que se repite todos los días, como si fuese un aparcamiento de la propia empresa", defiende.

A su juicio, "Arcelor debe tener identificados" los riesgos y aplicar las correspondientes medidas preventivas en este ámbito, en coordinación con Diputación y Ayuntamiento, "como si fuera dentro del ámbito" de sus instalaciones.

"Los datos son muy duros. Hablamos de trabajadores que no regresan a sus casas", ha denunciado LAB, que ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones que se convoquen para protestar por este accidente laboral mortal.

En otra nota, ELA entiende que debería considerarse "un riesgo laboral" cruzar hacia o desde el aparcamiento en ese lugar, ya que está "muy mal iluminado", algo que "es bien sabido, incluso por parte de la empresa".

"Se ve claramente que las medidas preventivas no existían", señala esta central que, "ante la gravedad de la situación", exige al Gobierno Vasco que establezca "de forma inmediata medidas de control y seguimiento de los incumplimientos de la legislación preventiva".

Además, hace un llamamiento "a organizarse en centros de trabajo y luchar contra la injusticia que se lleva por delante la vida de más de 50 personas al año".

"Sólo hace falta voluntad política y compromiso definitivo de los empresarios para acabar con esta lacra, poniendo, por encima del hambre de ganar, la salud y la seguridad de los trabajadores", asevera.