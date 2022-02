04/02/2022 12:25 Sociedad Save the children 223 niñas menores de 14 años, en riesgo de sufrir mutilación genital en la CAV eitb media Según el último balance de Osakidetza, publicado en 2020, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa había 21 menores de 14 años que habían sufrido esta práctica en sus países de origen, y un total de 129 mujeres. Escuchar la página Escuchar la página

Un total de 223 niñas menores de 14 años están en riesgo de sufrir mutilación genital en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, según ha dado a conocer la ONG Save the Children. En el caso del Estado español, ese número asciende a 3.652.

La ONG ha detallado que cuando hablan de mutilación genital femenina (MGF), cuyo día internacional es este 6 de febrero, tienen en cuenta "todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos", no solo la ablación del clítoris.

Se estima que 223 niñas menores de 14 años están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina en Euskadi siendo Bizkaia la que más niñas en riesgo presenta (96), seguida por Araba (81) y Gipuzkoa (46), según el estudio llevado a cabo por la Fundación Wassu-UAB, en 2019.

Según los últimos datos publicados por Osakidetza, entre los años 2018 y 2019 se detectaron en la CAV 21 niñas que habían sufrido mutilación genital femenina con anterioridad a la migración. En total se identificaron 129 casos de mujeres y niñas en ese período.

Sin embargo, Save the Children critica que "actualmente, los registros administrativos no se emplean de forma eficaz; la recopilación de los datos no se hace de forma sistemática; existe una falta de desglose en los registros; apenas se realiza una centralización de los datos; y los profesionales que codifican y evalúan la mutilación genital femenina no cuentan con toda la formación".

Desde la ONG admiten que hay más riesgo de estas prácticas nocivas en los países de origen, ya que cuando llegan, las comunidades tienen mecanismos para intentar evitarla.

A ello hay que sumar que en países como Nigeria y Senegal, donde la práctica no estaba penada, se ha prohibido actualmente.

Así, destacan que entre los mecanismos de prevención es esencial establecer un vínculo de confianza en las citas pediátricas con la familia.

La ONG alerta de que "la mutilación genital femenina es una práctica más dentro del paraguas de la violencia de género. Es un acto de violencia contra niñas y mujeres sin ningún tipo de beneficio en la salud, sino todo lo contrario, con graves consecuencias a nivel físico, mental, sexual y de salud reproductiva y que, incluso, puede provocar la muerte".