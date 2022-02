11/02/2022 19:37 Sociedad ley educativa La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro ha criticado que se mantengan la segregación y la red privada agencias | eitb media La plataforma por la escuela pública vasca ha rechazado las bases para la ley educativa acordadas por PNV, PSE y EH Bildu Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La plataforma cree que el acuerdo "margina" a la escuela pública. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La plataforma por la escuela pública vasca Euskal Eskola Publikoaz Harro ha rechazado "totalmente" las bases para la ley educativa acordadas por PNV, PSE y EH Bildu porque "no afronta la segregación, margina a la escuela pública y aumenta la financiación de la privada".

Euskal Eskola Publikoaz Harro ha expresado en una nota su "resignación" al ver que el texto presentado esta semana no recoge "ninguna de las cuatro peticiones" que realizaron: que la escuela pública este en el centro del sistema educativo, limitar la financiación de los centros privados-concertados, luchar contra la segregación escolar en base al nivel socioeconómico y la inmersión en euskera.

"Este acuerdo margina, por tanto, a la escuela pública, no se enfrenta a la segregación, aumenta la financiación de la red privada y no universaliza el modelo de inmersión lingüístico. Deja que la situación actual se mantenga como está y no va en el camino de la cohesión, la igualdad, la justicia y la euskaldunización", ha señalado.

Las bases para la Ley educativa han recibido ya la crítica de los sindicatos Steilas, LAB y CCOO y de las asociaciones de padres y madres de la escuela pública, mientras que ha sido respaldada por las patronales de las ikastolas y de los centros privados religiosos.