14/02/2022 08:42 Sociedad Euskadi Irratia Sagardui admite que estamos en una fase de "recuperación, hay que mirar con esperanza al futuro" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media La consejera de Salud pide, no obstante, mantener la "prudencia porque aún estamos en pandemia". En ese sentido, ha recomendado "adecuar" actividades como los carnavales a la situación. Sobre la huelga convocada en Osakidetza, considera que es "momento de trabajar, no de ir a la huelga". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Sagardui, en los estudios de Euskadi Irratia. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Terminada la emergencia sanitaria, la consejera de salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha admitido que Euskadi se encuentra en una fase de "recuperación", y ha insistido en que "hay que mirar con esperanza al futuro, eso sí, sin perder la prudencia".

Así, en una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha recomendado "adecuar" la celebración de los carnavales a la situación epidemiológica.

Cuestionada por la huelga convocada en Osakidetza para finales de mes, Sagardui ha reconocido que puede haber cosas "a mejorar" y se ha mostrado dispuesta a "hablar de ellas y mejorarlas". Sin embargo, en su opinión, es "momento de trabajar, no de ir a la huelga". Además, ha negado que el Departamento de Salud esté realizando recortes y ha facilitado varios datos para ilustrar la situación. Según ha informado, entre diciembre pasado y enero se han realizado 45 000 contrataciones, y 2 de cada 3 euros de Osakidetza se destinan al personal.

Sagardui también ha abordado la polémica suscitada por los planes de Osakidetza de trasladar la actividad de cirugía cardíaca del Hospital de Basurto a Cruces. En sus palabras, no es más que "una medida organizativa" teniendo en cuenta que el Servicio Público de Salud "trabaja en red". "Me entristece ver como el Servicio de Cardiología de Basurto no ha dado toda la información. Basurto tiene proyecto, y es muy potente, pero no han informado de ello en su totalidad", ha lamentado.

Sobre la "unificación" de las Urgencias de Álava en el Hospital de Txagorritxu, ha realizado "una muy buena valoración". Según Sagardui, "la semana pasa atendimos 2800 urgencias en Txagorritxu y unas 670 en Santiago. Es otro enfoque. Se ha dicho que hemos cerrado las urgencias de Santiago, pero no hemos quitado absolutamente nada, se trata de una remodelación".