La autopsia de Iñigo Cabacas se conocerá en 'dos o tres días'

Redacción

10/04/2012

Entrevistado en ETB, el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha instado a no especular hasta conocer los resultados.

El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa, ha indicado que hay que esperar al resultado de la autopsia del aficionado del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas, que se inicia este martes, y "no seguir haciendo hipótesis" sobre las causas de su muerte.

Ante la investigación abierta para determinar si las heridas fueron causadas o no por un pelotazo de la Ertzaintza, ha señalado que este martes se practicará la autopsia a Iñigo Cabacas y "ese es el momento de la verdad".

"Hay que esperar a ese resultado y no seguir haciendo hipótesis de una forma u otra hasta que no sepamos ese resultado", ha añadido, entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB-2.

A su juicio, la autopsia determinará, de forma "fidedigna", la causa de la muerte. Bengoa ha estimado que en dos o tres días se podrán conocer los resultados.