17/02/2022 10:30 Sociedad Entrevista en ETB Sagardui: "Hemos recuperado todas las cirugías de la mañana, y las de la tarde están al 80 %" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Cuestionada sobre si en Osakidetza han caducado muchas vacunas, la consejera de Salud ha subrayado que no han trabajado con "stocks muy grandes" y que las vacunas caducadas "no han representado cantidades significativas".

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha destacado que, tras haber superado lo peor de la sexta ola, Osakidetza ha recuperado "todas las cirugías de la mañana" y que "las de la tarde están al 80 %".

La consejera de Salud han sido entrevistada en el programa "Egun On Euskadi" de ETB1, cuatro días después del fin de la emergencia sanitaria. Sagardui ha apuntado que este cambio no ha variado su día a día, ya que el Departamento sigue analizando diariamente los datos epidemiológicos. No obstante, ha admitido que "la tendencia a la baja está teniendo su reflejo en el sistema sanitario y estamos recuperando otros ritmos". Así, ha informado de que las cirugías han restablecido en un porcentaje muy alto.

También ha avanzado los datos del boletín de este jueves, y ha destacado que la ocupación en la UCI ha descendido un 20 % en las últimos dos semanas.

En Atención Primaria, Sagardui ha subrayado que siguen trabajando para recuperar la presencialidad y la normalidad. "Antes de la pandemia teníamos una estrategia para Atención Primaria, que el virus paralizó. Ahora retomaremos ese camino", ha insistido. Frente a la convocatoria de huelga en Osakidetza, la consejera ha manifestado que "sin duda habrá cosas a mejorar", aunque "estamos en un momento de recuperación, no de huelga".

Vacunas caducadas

Cuestionada sobre la situación de varios países occidentales donde han caducado miles de dosis, la consejera de Salud ha subrayado que Osakidetza "no ha trabajado con grandes 'stocks" y que ha jugado con la caducidad". "En general, las hemos enviado al tercer mundo con el tiempo suficiente (...) En nuestro caso, las vacunas caducadas no han representado cantidades significativas", ha apuntado.

Sobre el nivel de vacunación de menores entre 6 y 11 años (el 57 % ha recibido al menos una dosis), Sagardui ha desvelado que, según los cálculos del Departamento, el 30 % de los niños con una dosis se han contagiado en los últimos dos meses, por lo que "deberán esperar" para recibir el segundo pinchazo. Aún así, ha admitido que han surgido "dudas" entre los progenitores y que desde Salud se continuará haciendo pedagogía en aras a convencerlos.