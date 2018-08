Sociedad

Muerte de Iñigo Cabacas

El Ayuntamiento de Bilbao 'lamenta' la muerte de Iñigo Cabacas

Redacción

11/04/2012

El texto, aprobado por todos los grupos municipales salvo Bildu, no menciona que el joven falleció como consecuencia del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

Los ayuntamientos de Bilbao y Basauri han reunido hoy a sus juntas de portavoces para lamentar la muerte de Iñigo Cabacas y exigir el total esclarecimiento del trágico suceso. En sus declaraciones, ambos municipios lamentan esta muerte y muestran su solidaridad y dolor a la familia y amigos.



En este sentido, el Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado, con el apoyo de todos los partidos excepto Bildu, una declaración en la que se "lamenta" la muerte de Iñigo Cabacas y pide que se esclarezcan "plenamente" los hechos que provocaron su fallecimiento.



El joven Iñigo Cabacas, de 28 años, falleció el domingo, tras permanecer tres días en coma por las heridas sufridas en la cabeza por el impacto de una pelota de goma durante unos incidentes registrados el pasado jueves después del partido de la Europa League entre el Athletic y el Schalke 04.



La declaración, en la que el ayuntamiento se ha solidarizado con el dolor de la familia y amigos de Cabacas, ha sido aprobada en una junta de portavoces con el apoyo de PNV, PP y PSE y ha sido leída por el alcalde, Iñaki Azkuna.



En el texto, el consistorio "lamenta" la muerte del joven "que no pudo superar las lesiones provocadas durante los incidentes que se produjeron en la zona de Pozas el pasado jueves".



Sin referirse al pelotazo de goma que, según la autopsia causó su muerte, la declaración aprobada solicita al departamento de Interior, a la Ertzaintza y a la administración de Justicia "que esclarezcan plenamente los hechos" que provocaron el fallecimiento de Cabacas y que "adopten las medidas oportunas".



Bildu no ha respaldado la declaración porque "no recoge los realmente sucedido" y no exige la depuración de responsabilidades al máximo nivel.



Por su parte, el Ayuntamiento de Basauri, del que Iñigo Cabacas era originario, también ha exigido "la inmediata y total aclaración de los hechos, así como la depuración de las responsabilidades que pudiera haber".

El Ayuntamiento de Basauri ha emplazado además a sus vecinos a que transmitan su solidaridad y apoyo a la familia participando "de una manera serena y respetuosa con su duelo en los actos y/o ceremonias que éstos pudieran convocar".