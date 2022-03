03/03/2022 12:38 Sociedad Libertad de prensa La familia de Pablo González espera que su incomunicación termine hoy Mikel Domínguez | EITB Media Según ha relatado la esposa del periodista detenido en Polonia, el Gobierno de España no se ha puesto en contacto con ellos, pero al consulado sí ha llegado una "comunicación oficial verbal" de la detención. Escuchar la página Escuchar la página

Pablo González, detenido en Polonia mientras trabajaba como periodista cubriendo los efectos de la guerra en Ucrania, sigue incomunicado. Su familia espera que las autoridades polacas levanten hoy su incomunicación. "No puedo confirmarlo porque no he recibido la llamada del abogado diciendo que por fin ha podido estar con él", ha dicho su esposa, Oihana Pavel, en 'Boulevard' de Radio Euskadi.

Pavel ha relatado que no sabe nada de su pareja y echa en falta comunicación oficial de las autoridades españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España no se ha puesto en contacto con la familia. El Gobierno Vasco, a través de la Secretaría de Acción Exterior, sí lo ha hecho.

La información, en cualquier caso, la recibe mediante Jon Iñarritu, senador de EH Bildu en contacto con el Ministerio, que le ha confirmado que ha llegado al consulado la "comunicación oficial verbal" de la detención de González. Están a la espera de la comunicación escrita para poner en marcha la asistencia consular.

Pavel ha confirmado que agentes del CNI acudieron a su casa para investigar sobre González y preguntar "que si era periodista habitual de Gara, que tenía origen ruso, que habla ruso, que es un experto en temas del espacio post-soviético… Lo mezclaron todo para decirme como que actuaba en contra de los intereses de Ucrania".

Su abogado, Gonzalo Boye, que ayer consideraba que Polonia actúa en contra de la legalidad por la detención por los servicios de inteligencia, le ha contado que los trámites no avanzan porque "el Gobierno polaco pone más trabajas que otra cosa".

Pavel ha asegurado que está dispuesta a acudir a Polonia si es necesario, pero de mientras se encuentra en su vivienda. "Tenemos tres hijos aquí menores, y primero tengo que estar con ellos", ha dicho.