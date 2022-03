Sociedad coronavirus Zubia: "Hay que aligerar las medidas para ver qué ocurre después" itxaso león kareaga | eitb media Publicado: 27/03/2022 12:05 (UTC+2) Este lunes entra en vigor en Euskadi una nueva estrategia para hacer frente al coronavirus. Según el jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, el nuevo procedimiento tiene que llegar "alguna vez", pero conviene medir los resultados". Escuchar la página Escuchar la página

Este lunes entrará en vigor la nueva estrategia frente al covid-19 del Gobierno Vasco. Así, cambiará el procedimiento ante los contagios, con medidas más leves, y el seguimiento de la pandemia se centrará especialmente en personas de colectivos vulnerables. El jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha dado en Euskadi Irratia el visto bueno a este nuevo procedimiento: opina que tiene que comenzar "alguna vez", siempre y cuando se mida debidamente la situación posterior a su aplicación.

"Hasta ahora, la enfermedad ha sido muy difícil de prever, y por lo general no se ha acertado", ha explicado Zubia. Por ello, cree que lo más adecuado es aligerar las medidas "y ver qué ocurre después". Según ha precisado, "es cierto que hay que comenzar alguna vez, pero va a haber que medir la situación y observar la incidencia".

Sobre la retirada de la mascarilla en interiores, Zubia mantiene que habría que comenzar por los niños y niñas, "de forma ordenada, lo que posibilitará la posterior medición". Además, ha subrayado que se trata del grupo de edad que registra un incidencia más baja en el momento. "Es el grupo que más ha sufrido durante la pandemia, y al que menos hemos cuidado", ha añadido.

En el caso de los adultos, propone comenzar tras medir esos resultados. Según el médico, "no se puede hacer de golpe; después no sabríamos hasta qué punto ha afectado cada medida". Por otro lado, antes de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, opina que "ha llegado el momento" de retirar las pantallas de metacrilato de los espacios de trabajo u otros recintos cerrados, ya que no impiden el paso de aerosoles.

Zubia también se ha referido a la opción a una cuarta dosis de la vacuna que Francia ha ofrecido a su población por encima de los 65 años. No cree necesario ampliarla a toda la población, porque no existe evidencia científica para ello: "no aumenta el nivel de anticuerpos en comparación con la tercera dosis. De cualquier modo, subraya que, en el caso de las personas mayores o inmunodeprimidas, "con la tercera dosis hemos comprobado que, sin duda alguna, la necesitaban". Así, ve conveniente ampliar esa medida también a Hego Euskal Herria.