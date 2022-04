Sociedad Coronavirus Euskadi esperará a la norma estatal para decidir sobre el uso de la mascarilla en colegios Agencias | EiTB Media Publicado: 13/04/2022 17:59 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 18:29 (UTC+2) Aunque la ministra de Sanidad ha dejado claro que en el ámbito escolar no habrá que llevarlas, fuentes del Departamento de Educación han explicado que informarán a los centros escolares de cómo deben actuar antes de la vuelta de vacaciones de Semana Santa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página En Euskadi la mayoría de escolares volverán a las aulas el 25 de abril. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Gobierno Vasco esperará a conocer el contenido de la normativa que elimina el uso de la mascarilla en la mayoría de espacios interiores, que aprobará el Consejo de Ministros, para decidir sobre su retirada en los centros educativos de Euskadi a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.

El Consejo de Ministros dará luz verde a esta normativa el próximo martes y entrará en vigor al día siguiente, el 20 de abril. A partir de ese día las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores, salvo en centros sanitarios y sociosanitarios y en los transportes.

Aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dejado claro que en el ámbito escolar no habrá que llevarlas, fuentes del Departamento de Educación han explicado que están analizando la situación de manera conjunta con el de Salud y que informarán a los centros escolares de cómo deben actuar antes de la vuelta de vacaciones de Semana Santa, una vez conocidos los detalles de la norma estatal.

En Euskadi la mayoría de escolares volverán a las aulas el 25 de abril, aunque en Álava al celebrarse la festividad de San Prudencio el 28 de abril hay muchos colegios que alargan estos días de descanso hasta el 1 de mayo y vuelven a abrir sus puertas al día siguiente, el 2 de mayo.

En comunidades como Cataluña sus instituciones ya han dado a conocer la forma en la que actuarán. En este sentido, la Generalitat publicará mañana una resolución que avalará la retirada de las mascarillas en los centros de Educación Primaria y Secundaria el 19 de abril, un día antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Circular de Osakidetza

A la espera de conocer esa norma, Osakidetza ha enviado a los colegios e institutos una circular dirigida a las familias, en la que se recuerda que la pandemia ha entrado en una fase de "transición" por los "altos niveles de inmunidad adquiridos" y en la que los cuidados se centran en las personas vulnerables (mayores de 60, embarazadas y personas inmunodeprimidas".

Precisa que los centros educativos "no son considerados como ámbitos vulnerables", por lo que insiste en que no se tomarán "medidas excepcionales" en ellos como los cribados.

Así, señala que, al igual que el resto de la población no considerada vulnerable, cuando un alumno tenga síntomas compatibles con covid-19 o dé positivo en una prueba diagnóstica no deberá realizar un "aislamiento estricto", pero del mismo modo que "en otros procesos y enfermedades respiratorias" no podrá acudir al colegio mientras tenga "síntomas agudos".

Osakidetza precisa que, si se tienen síntomas, la recomendación pasa por extremar las medidas de prevención durante los diez días siguientes a su aparición, con el uso continuado y "estricto" de la mascarilla, higiene de manos, evitar contacto con vulnerables y no participar en eventos multitudinarios.