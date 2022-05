Sociedad Día contra la homofobia El colectivo LGTBI denuncia la violencia que sufre diariamente y reclama respeto AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 17/05/2022 21:27 (UTC+2) Última actualización: 17/05/2022 21:28 (UTC+2) El movimiento LGTBI afirma que no tolerará ninguna agresión homófoba, lesbófoba o tránsfoba en las movilizaciones que esta tarde ha llevado a cabo en varias ciudades de Euskal Herria. Escuchar la página Escuchar la página

Cientos de personas se ha movilizado esta tarde en Pamplona, Bilbao y Baiona con motivo del día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia.

La Plataforma E28J se ha manifestado en las calles de Pamplona para denunciar "todas las violencias estructurales" que siguen sufriendo "por el simple hecho de ser nosotras mismas".

A las 19:00 horas una kalejira ha recorrido las calles del centro de la ciudad desde la plaza San José, hasta la plaza Consistorial, donde los asistentes se han concentrado y han leído un comunicado de denuncia.

"Un día como hoy en el año 1990, la homosexualidad se dejó de categorizar como enfermedad mental y 28 años más tarde la transexualidad, tan solo hace 3 años", han recordado.

"A día de hoy muchas de nosotras, ya sea en nuestras familias, círculos sociales o en el trabajo, nos vemos obligadas a tener que silenciar nuestra identidad, orientación sexual y expresión de género", han denunciado.

"Seguimos gritando alto y claro que NO toleraremos ninguna agresión homófoba, lesbófoba o tránsfoba en las calles de Iruñea", han subrayado.

En ese sentido, ha denunciado "la agresión violenta y homófoba sufrida por una compañera por parte de la Policía Municipal de Iruñea, que nos sigue mostrando como la violencia policial es un dispositivo represor del sistema cisheteropatriarcal, racista y capitalista".

La coordinadora 28J, que agrupa a cinco asociaciones LGTBI+, ha realizado una concentración en la plaza Arriaga de Bilbao, en la que han participado varios cientos de personas y que ha estado presidida por una pancarta con el lema en euskera "No pasarán: Contra las agresiones, autodefensa transmaribibollo".

En el comunicado de esta movilización la coordinadora ha "señalado" como responsables últimos del aumento de agresiones a este colectivo a "todas las instituciones, partidos políticos, medios de comunicación, asociaciones y sindicatos", así como "el silencio cómplice de quienes restan importancia a nuestras muertes porque 'algo habremos hecho'".

"Señalamos a un sistema policial y judicial que nos trata como sujetos de segunda, culpables de nuestros males, que no merecen la atención y diferencia de los 'ciudadanos de bien'. Cómo si no, explicar su incapacidad de detectar una serie de asesinatos (en Bilbao), si no es por una incompetencia tolerada, una homofobia estructural, que minimiza atención a unas muertes", han criticado.