Sociedad

Primer aniversario del 15-M

La Policía desaloja a los 'indignados' que permanecían en Sol

Redacción

14/05/2012

La Policía ha desaloja Sol por segundo día consecutivo y ha detenido a dos personas, que se suman a los detenidos el sábado.

La Policía Nacional ha desalojado alrededor de las 6:00 horas de esta mañana y por segundo día consecutivo la Puerta del Sol, donde alrededor de doscientos "indignados" simpatizantes del movimiento 15M permanecían reunidos en asamblea con motivo de la celebración de su

primer aniversario.

La operación se ha llevado a cabo a penas sin incidentes y de forma "tranquila" y se ha saldado con la detención de dos personas por atentar contra agentes de la autoridad, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Asimismo, los agentes han identificado a otras 81 personas de las doscientas que permanecían en la Puerta del Sol.

Según estas mismas fuentes, la plaza permanece en estos momentos desalojada, tranquila y sin incidentes, y vigilada por una fuerte presencia policial, tal y como viene siendo habitual desde que el movimiento comenzara a celebrar su primer aniversario el pasado sábado 12 de mayo.

Además, un hombre de 40 años de edad ha sufrido un corte superficial en el cuello, por lo que efectivos del Samur le han trasladado a la clínica de La Concepción para recibir puntos de sutura, según ha informado a Europa Press Emergencias Madrid. No obstante, se desconocen todavía las causas de este incidente.

Según informa el colectivo a través de la página web de gora Radio, surgida hace un año para dar difusión del movimiento, y que ha sido testigo de los hechos, el desalojo se ha producido a raíz de una "extraña pelea" que ha roto, según explican, "la tranquilidad de la asamblea" que en esos momentos tenía lugar en la simbólica plaza.

Fin de semana de concentraciones

Se trata de el segundo día que los indignados permanecían en la céntrica plaza madrileña, símbolo del movimiento, hasta altas horasde la madrugada, a pesar de las limitaciones horarias establecidaspor la Delegación del Gobierno en Madrid, que la pasada semana autorizó concentraciones sólo hasta las 22:00 horas.

Varios centenares de 'indignados' se reunieron en la tarde del domingo en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la detención de 18 personas que se resistieron a desalojar la plaza a las 04:00 horas de la madrugada tras las protestas de del sábado.

Tras corear durante más de media hora consignas como "la voz del pueblo no es ilegal", "no estamos todos, faltan dieciocho" y "lo llaman democracia y no lo es", los "indignados" se han sentado a los pies de la estatua de Carlos III a escuchar la lectura de un comunicado emitido por la Comisión Legal del movimiento.

A gritos a través de un pequeño megáfono, dos de los organizadores denunciaban la "brutalidad y desproporción" con la que la Policía desalojó el sábado la plaza, en una operación en la que "no medió alteración del orden alguna".