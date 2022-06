Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Sagardui puntualiza que el proceso de cambio en Osakidetza "va a durar una década o más" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 09/06/2022 10:08 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 10:52 (UTC+2) La consejera de Salud precisa que este verano no se "van a cerrar ambulatorios" y que la ciudadanía vasca va a seguir recibiendo una" atención sanitaria de calidad". Escuchar la página Escuchar la página

Sagardui, durante la entrevista. Foto: EITB Media

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha contextualizado y puntualizado las afirmaciones realizadas ayer en su intervención en el Executive Forum España, para señalar que este proceso de cambio "va a durar una década o más". En ese sentido, ha precisado que este verano no "se va a cerrar ningún ambulatorio, sino que se van a ajustar horarios. Además, vamos a seguir contratando a todos los profesionales que quieran trabajar con nosotros".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, la consejera se ha mostrado sorprendida por las críticas recibidas tras sus declaraciones de ayer, en la que aseguraba que la ciudadanía deberán "desplazarse con más asiduidad para determinados procesos". "No entiendo lo que ha ocurrido de ayer a hoy, no he dicho nada que no haya dicho hace año y medio", ha subrayado durante la entrevista de este jueves, para añadir que el proceso de cambio de Osakidetza es "un camino a recorre para seguir mejorando. Iremos progresivamente en base a las nuevas soluciones, que no van tan lento ni son algo que esta consejera haya descubierto".

Respecto al comunicado del Sindicato Médico, Sagardui ha dicho que "ni entiende ni comparte" esa opinión, y ha pedido "no desprestigiar y respetar al resto de profesiones".

Sagardui ha reconocido que la falta de profesionales en Atención Primaria es "una realidad", y que la "solución definitiva" sería la ampliación de plazas MIR, "para lo que Euskadi no tiene competencias". "Nosotros estamos realizando las ofertas más grandes de la historia (en referencia a las que Euskadi tiene asignadas)", ha reivindicado.

Sobre la preocupación mostrada hoy en Radio Vitoria por el diputado general de Álava, Ramiro González, sobre la atención en el entorno rural, ha subrayado que los "profesionales tienen preferencias en establecer destinos, y en determinados ámbitos rurales, la permanencia se hace más difícil". No obstante, ha reiterado que se están adecuando a las ofertas y necesidades "prácticamente uno a uno".

Por último, ha revelado que 78 100 personas se han inscrito para la segunda fase de la OPE de Osakidetza y que han detectado un nuevo caso de viruela del mono en Bizkaia, el séptimo contabilizado en Euskadi.