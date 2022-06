Sociedad Política lingüística Andueza: "La recuperación del euskera no puede circunscribirse exclusivamente a la escuela" AGENCIAS | REDACCIÓN Publicado: 11/06/2022 11:48 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2022 11:48 (UTC+2) El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, asegura que "el problema del euskera no está en el conocimiento, sino en el uso". Además, apuesta por una futura ley que garantice una educación "equitativa y de calidad para todos". Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Foto: EITB Media Whatsapp

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apostado por "una escuela intercultural y plurilingüe" y ha defendido que la tarea de recuperación del euskera "no puede circunscribirse exclusivamente a la escuela, doblando ahora sus compromisos porque no estamos satisfechos con los resultados 40 años después". "El problema no está en el conocimiento sino en el uso", ha añadido.

El dirigente socialista ha intervenido en la jornada 'Un sistema educativo de futuro. Euskal Hezkuntzarentzat bide berria' que se desarrolla este sábado en Bilbao y que contará con la presencia de la secretaria de Educación y Formación Profesional del PSOE, Mari Luz Martínez Seijo.

En la inauguración de la cita, Andueza ha resaltado que la educación es, para los socialistas, "uno de los elementos centrales de reflexión en el proyecto de construcción de una sociedad más libre, más justa y equitativa, así como una piedra angular del ideario de la socialdemocracia en Europa".

En este contexto, ha destacado el acuerdo alcanzado entre diferentes fuerzas políticas del Parlamento Vasco en torno al acuerdo de bases para la nueva Ley Educativa Vasca y ha sostenido que "ahora toca que este acuerdo tenga reflejo en el nuevo desarrollo normativo del sistema educativo vasco".

A su juicio, el objetivo de la futura ley debe ser garantizar una educación "equitativa y de calidad para todos". Así, ha afirmado que la reforma del sistema educativo debe evitar la configuración de un sistema educativo dual. "Un sistema educativo diferente en su acceso y en sus resultados, en función de la condición social", ha expresado.

Tal y como ha concretado, esto no se reduce a un conflicto entre educación pública y concertada, aunque "la apuesta por un sistema educativo como factor de cohesión social y superador de desigualdades debe partir de la escuela pública como eje central del sistema".