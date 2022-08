Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Goia: "Donostia no está saturada" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 15/08/2022 10:03 (UTC+2) Última actualización: 15/08/2022 11:00 (UTC+2) El alcalde de San Sebastián ha admitido, no obstante, que "la presencia de visitantes alojados en otro lugar que acuden a San Sebastián durante el día es notable este año". Escuchar la página Escuchar la página

Goia, en una entrevista anterior. Foto: EITB Media

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha subrayado que "Donostia no está saturada", pese a la gran presencia de turistas detectada este año en la ciudad. De hecho, ha diferenciado entre el número de turistas alojados en la ciudad, que asegura es similar a otros lugares turísticos, y "los visitantes, alojados en otro lugar, y acuden a San Sebastián durante el día". Sobre esto, ha confesado que este año la presencia es "notable", aunque considera que es porque este año está siendo "bastante excepcional, con enorme movilidad tras dos años de pandemia, ya que todos los lugares están bastante llenos".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, y en referencia a las fiestas de la Semana Grande, ha informado de que un joven ha sido apuñalado esta noche en el Paseo de la Concha de la capital. La Ertzaintza ha precisado que el presunto agresor ya ha sido detenido.

Goia ha revelado durante la segunda noche de fiestas no ha habido, de momento, ninguna denuncia por pinchazos o agresiones machistas. Sobre la mujer apuñalada por su pareja en Amara, ha asegurado que no hay novedades del caso, y que la víctima permanece ingresada en estado grave.

En ese sentido, Goia ha afirmado que él, como alcalde y hombre, no puede "soportar que la mitad de la ciudadanía no pueda disfrutar de las fiestas", algo que debe "repugnar a los hombres y hacer que se impliquen". Ha insistido que la ciudad dispone de "un dispositivo de seguridad amplio, muy pegado a tierra porque se está poniendo el foco en lugares concurridos y la prueba es que en la única denuncia por abusos, la detención del responsable se produjo de manera inmediata". No obstante, ha admitido que en la cuestión de los pinchazos es "francamente complicado" actuar ya que se trata de momentos con "muchísima gente y que ocurren en un segundo".

Sobre las obras de la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV), ha declarado que la construcción acumula "retraso, aunque no nos han dicho de qué dimensión". Según Goia, "lo que sí tengo claro es que será la primera estación de Euskadi. Lo que me gustaría es la implantación del tercer hilo hasta Hendaia, que se está desarrollando aunque no sin incidencias. En dos o tres años se hará realidad".

Por último, respecto al decreto del Gobierno español para ahorrar energía, ha lamentado que se esté generando "demasiado ruido" y se entre en "debates que no aportan demasiado", cuando realmente "tenemos un problema y a la vuelta del verano pueden darse situaciones de dificultad que van a requerir el esfuerzo de todos y todas". Sobre la iluminación de los edificios públicos, ha explicado que la Guardia Municipal está realizando un análisis de los elementos puramente ornamentales y aquellos que además de ser ornamentales cumplen una función de seguridad pública. "Los primeros —ha citado la isla de Santa Clara como ejemplo— se apagarán en cumplimiento con el decreto, pero aquellos que sí tienen una función de seguridad seguirán encendidos", ha añadido.