Sociedad El tiempo Navarra, en riesgo "extremo" o "muy alto" de incendios E. G. | EITB Media Publicado: 15/08/2022 12:16 (UTC+2) Última actualización: 15/08/2022 12:16 (UTC+2) El riesgo es más elevado en el centro de la comunidad foral, mientras que es menor en los Pirineos y la Ribera. Entretanto, varias dotaciones de Bomberos de Navarra están colaborando en la extinción del incendio declarado en Añón de Moncayo (Zaragoza), a apenas 20 kilómetros de frontera con Navarra.

Navarra se encuentra este lunes en riesgo "extremo" o "muy alto" de incendios forestales, según la previsión realizada por la agencia española de meteorología Aemet.

El riesgo es más elevado ("extremo", de color rojo) en el centro de la comunidad foral, mientras que en el resto (Pirineos y Ribera) es menor ("muy alto", en color naranja), según recoge en un tuit SOS Navarra.

¿ El riesgo de incendio previsto por AEMET para hoy sigue siendo "extremo" o "muy alto" en la totalidad del territorio de #Navarra



¿¿ Evita cualquier actividad que pueda producir incendios ¿¿



¿ En caso de incendio forestal, sigue estos consejos:



¿https://t.co/tuI6khaMiD https://t.co/MV9Sk6ubUl — 112 Sos Navarra / Nafarroa (@112_na) August 15, 2022

Mientras tanto, varias dotaciones de los parques de bomberos de Tudela y Cordovilla se encuentran colaborando con las labores de extinción del incendio declarado en Añón de Moncayo (Zaragoza). Concretamente, están actuando en la zona noreste del pueblo El Buste, según precisan desde Bomberos Navarra.

Se continúa colaborando en el incendio del Moncayo, dotaciones de bomberos forestales y responsables de estas, #ParqueTudela y #ParqueCordovilla, en la zona noreste del pueblo El Buste (Zaragoza ) pic.twitter.com/JTPMZY26o7 — Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak (@bomberos_na) August 14, 2022

Consejos

SOS Navarra recuerda las principales recomendaciones para prevenir incendios, entre las que destacan, no tirar colillas ni cerillas por las ventanillas del coche ni abandonar botellas ni objetos de cristal en el campo.

Con incendios activos, se aconseja alejarse del fuego por las zonas más desprovistas de vegetación, hacia abajo del monte o por los laterales y no desplazarse hacia arriba. También instan a moverse siempre en dirección opuesta al viento y no dirigirse hacia barrancos u hondonadas sin salida.



Si no es posible escapar del fuego, se recomienda buscar un claro o zona ya quemada, hacer un hoyo, tenderse boca abajo y cubrirse, sobre todo la cabeza, con tierra o ropa mojada.