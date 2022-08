Sociedad Bilboko Aste Nagusia Bilboko Konpartsak, instruidas para actuar y ayudar a cualquier persona que sufra una agresión en fiestas Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 16/08/2022 13:39 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2022 16:26 (UTC+2) Desde la federación insisten en que no tolerarán agresiones machistas, LGBIfóbicas o racistas y reivindican la autodefensa. Afirman que articularán la respuesta en base a la gravedad, aunque en principio, se realizará una concentración frente al Arriaga y las txosnas dejarán de servir. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Erasoren bat pairatzen duten pertsonak artatzeko eta zaintzeko antolatu dira Bilboko konpartsak

Las txosnas de Bilboko Konpartsak ofrecerán "ayuda y apoyo" a aquellas personas que durante la incipiente Aste Nagusia de Bilbao sufran cualquier tipo de agresión machista, LGTBIfóbica o racista, ya que según han anunciado, las comparseras se han organizado e instruido. Así, ante estos ataques, han realizado un llamamiento para acudir a las txosnas si precisan ayuda. "Aquí nos cuidamos entre todas", han subrayado.

Representantes de Bilboko Konpartsak han ofrecido una rueda de prensa para presentar su "propio protocolo específico de actuación". En una comparecencia realizada frente al kiosko del Arenal, las portavoces Garazi Askazibar y Nerea Matute han explicado las líneas de actuación previstas.

El protocolo establece que se atenderá a la víctima en la misma txosna a la que acuda, donde se le otorgará un "espacio de confianza" en el que podrá ponerse en contacto con un amigo o familiar. A partir de ahí, "se toman unas medidas u otras o se avisa a unas personas u otros siguiendo el deseo de la persona agredida; si esta quiere otras medidas, se actuará conforme a otro servicios", ha explicado Matute.

Según ambas comparseras, quieren "un espacio alegre, cómodo y seguro para todas las personas" en Aste Nagusia, y por tanto, las agresiones de todo tipo no tienen cabida en las fiestas, tampoco los agresores.

Precisamente, Matute se ha dirigido de forma directa a estos: "Si no sabes comportarte, si no sabes respetar, no vengas a nuestras fiestas. No te queremos aquí. No tienes sitio en nuestra Aste Nagusia. Si agredes, nos tendrás en frente. Estamos preparadas, la autodefensa es nuestra herramienta, y ya no tenemos miedo. Queremos dejar claro que en esta búsqueda de un modelo festivo seguro, responderemos de forma contundente ante cualquier tipo de agresión: sea machista, racista o LGTBIfóbica".

Asimismo, han destacado que estarán con la víctima, para ofrecer "ayuda y cobijo". "Queremos trasladaros que en caso de sufrir una agresión, las conparseras nos hemos organizado y estamos preparadas para actuar y ayudar. Así que ante cualquier tipo de agresión o si necesitas ayuda, no lo dudes y acude a alguna txosna. Aquí nos cuidamos entre todas", han añadido.

La respuesta, conforme a la gravedad de la agresión

La respuesta a las agresiones variará en función de la gravedad, pero inicialmente, se hará una movilización en la plaza del Arriaga a las 19:00 horas. Además, todas las txosnas dejarán de servir y permanecerán cerradas lo que dure la movilización. Asismismo, a las 00:00 horas se hará una cacerolada en la que las txosnas y las actividades programadas cesarán durante 20 minutos.

Los pinchazos se contemplan como agresión machista y, por ello, serán tratados como tal.

Con el objetivo de hacer conocedoras de este servicio a todas las personas que acudan a las fiestas, se colocarán carteles informativos de color morado en distintos puntos del recinto festivo y en cada txosna en cinco idiomas: euskera, castellano, inglés, francés y árabe.

Por último, han precisado que el grupo de trabajo contra agresiones de Bilboko Konpartsak, formado por una docena de personas, se reunirá todos los días para hacer un seguimiento de la situación.