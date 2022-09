La NASA volverá a intentar hoy el lanzamiento de la misión Artemis I

Euskaraz irakurri: NASA berriro saiatuko da gaur Artemis I misioa jaurtitzen

El lanzamiento de la misión espacial no tripulada Artemis I de la NASA, compuesta por la nave espacial Orion y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), está previsto para este sábado 3 de septiembre, después de que no se llevara a cabo el lunes 29 de agosto por problemas en los motores.

Así lo comunicó la NASA a través de su perfil de Twitter, donde detalló que la ventana de despegue de la nave que viajará a la Luna iniciará a las 14:17 horas (a las 20:17 horas en Euskal Herria).

No matter where you are on Earth, join us tomorrow as we reach out to the Moon.



The two-hour window for Saturday's #Artemis I launch attempt opens at 2:17pm ET (18:17 UTC). Here's your thread on how to tune in: https://t.co/D9RaNErhE0