Sociedad

Traspaso de Prisiones

El Gobierno Vasco ha tramitado 457 progresiones de grado en su primer año de gestión de Prisiones

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

Publicado: 26/09/2022 10:10 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2022 10:36 (UTC+2)

Un 5 % (25) de las progresiones corresponde a personas presas vinculadas con ETA. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha destacado que "ya no tienen sentido las excepcionalidades" por lo que no habrá "beneficios ni perjuicios" para las personas presas, "sean de ETA o no".

Centro penitenciario de Bizkaia, tras asumir el Gobierno Vasco su gestión. Foto: EITB Media