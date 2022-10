Sociedad CONGRESO La ley trans y la reforma del aborto, a examen en el Congreso AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 06/10/2022 08:01 (UTC+2) Última actualización: 06/10/2022 08:35 (UTC+2) Desde la comisión de Igualdad del Congreso, la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, ha mostrado su deseo de que "sin hacer demasiado ruido, pero sí garantizando todos los derechos", puedan aprobarse ambas leyes. Escuchar la página Escuchar la página

El Pleno del Congreso debate este jueves los vetos de PP y Vox a la ley trans y a la reforma de la ley del aborto. Se trata del primer examen parlamentario de los dos proyectos de ley aprobados por el Ejecutivo, que, una vez superado este trámite, continuarán su vida parlamentaria por la vía de urgencia. Previsiblemente, las enmiendas serán rechazadas al no contar con la mayoría suficiente.

Una vez supere el veto de PP y Vox, la ley trans, que contempla el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos o tratamientos hormonales, tiene un camino parlamentario complicado, dado que cuenta con el rechazo de una parte del movimiento feminista, así como de destacados socialistas como la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo.

No obstante, el PSOE, según afirmó el portavoz del grupo socialista, Patxi López, no va a dar libertad de voto a la ley y espera que en la tramitación parlamentaria se hable con tranquilidad para buscar el mejor modo de que los derechos de las feministas y las personas trans no colisionen.

Por su parte, la reforma de la ley del aborto, que tiene como principal objetivo garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública y eliminar la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, también solventará los vetos de PP y Vox.

Desde la comisión de Igualdad del Congreso, la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez, mostró este miércoles su deseo de que "sin hacer demasiado ruido, pero sí garantizando todos los derechos", puedan aprobarse ambas leyes porque, según dijo, "las mujeres de derechas también necesitan estos derechos".