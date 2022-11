Sociedad Sanidad Los sindicatos médicos descartan convocar una huelga, pero avisan del "polvorín" en Atención Primaria Agencias | EITB Media Publicado: 16/11/2022 18:43 (UTC+1) Última actualización: 16/11/2022 18:43 (UTC+1) "Nos estamos convirtiendo en una fábrica de médicos que al final se acaban yendo a Europa", ha advertido Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi. Piden "dignificar" sus condiciones laborales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Rueda de prensa de los sindicatos médicos en Madrid. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Medikuen sindikatuek greba baztertu dute, baina abisatu dute Lehen Arretan egoerak "eztanda" egin dezakeela

Los sindicatos médicos del Estado español, entre los que se incluye el Sindicato Médico de Euskadi, han apoyado las protestas de sus colegas de Atención Primaria en varias comunidades autónomas, pero descartan por ahora convocar una huelga.

El SME se ha reunido con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz y Metges de Catalunya, tras la que han emplazado al Ministerio de Sanidad a escuchar sus reivindicaciones y mejorar las condiciones laborales.

Las peticiones de los sindicatos médicos, que buscan un estatuto independiente para el sector, están desligadas de las movilizaciones en la Atención Primaria de varias comunidades autónomas. Según ha explicado el presidente de CESM, Tomás Toranzo, sus reivindicaciones se circunscriben a la modificación del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, que negocian con el ministerio.

Toranzo ha aclarado, sin embargo, que apoyan las movilizaciones de sus colegas: "Hay un caldo de cultivo y un malestar, y no sería de extrañar que las movilizaciones que estamos viendo en algunas comunidades se extiendan a otras".

Aún así, y si llegado el momento el Ministerio no atendiera sus peticiones, no dudarán en llamar a una huelga general "si hiciera falta". "Pero no es el momento actual el que corresponde", pues no desean "empezar estas negociaciones con movilizaciones".

Según los sindicatos, la solución pasa por "dignificar las condiciones" de los profesionales y aumentar el presupuesto, pues tanto Atención Primaria como el sistema de salud son "un polvorín que pueden estallar, y de hecho ya está estallando en algunos lugares, si nadie hace nada".

La secretaria general del SME, Mabel Arciniega, ha recordado que en 15 años, el número de graduados se ha disparado un 167 %, pero en la pasada convocatoria MIR, más de 3.700 candidatos se quedaron fuera y, además, 218 plazas quedaron desiertas, casi todas de medicina de familia.

Además, solo el año pasado se marcharon 3790 profesionales, por lo que el remedio no es ni mucho menos crear más plazas en las universidades, sino adecuarlas a las necesidades del sistema. "Nos estamos convirtiendo en una fábrica de médicos que al final se acaban yendo a Europa", ha censurado.

Los sindicatos médicos llevan años clamando por un estatuto independiente, el A+, que regule cuestiones como la jornada laboral complementaria, las guardias, el sistema de elección, la homologación de las condiciones o la jubilación flexible y voluntaria hasta los 70 años o incluso 72, como en la carrera judicial.

Sagardui pide más médicos

Por otro lado, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha pedido soluciones, y no buscar culpables, ante la falta de médicos de Urgencias y Atención Primaria.

Tras una reunión en Madrid, ha insistido en la necesidad urgente de incrementar en todo el Estado el número de médicos para cubrir la carencia en especialidades como la Atención Primaria y las Urgencias, algo "que no debe esperar al medio o largo plazo".

"Propusimos en agosto algunas medidas, lo hice junto con el consejero gallego. Iban por la vía del incremento de profesionales cualificados para poder cubrir la carencia en determinadas especialidades", ha señalado.