Sociedad día mundial del superviviente El complicado duelo tras una muerte por suicidio: Cuando reina el sentimiento de culpa EITB MEDIA Publicado: 19/11/2022 12:00 (UTC+1) Última actualización: 19/11/2022 12:03 (UTC+1) El duelo es más largo y complicado en comparación con otro tipo de muertes debido al tabú que rodea todavía a estas muertes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Agustín Erkizia (Biziraun). Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Dolua suizidioetan: erru sentimendua nagusi denean itxaropenerako arrazoien bila

Todos los años el tercer sábado de noviembre se celebra el día internacional del superviviente por la pérdida de un ser querido por suicidio, y por este motivo hemos hablado con el fundador de la asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido (Biziraun).

Agustín Erkizia asegura que las personas supervivientes acuden a la asociación, principalmente, en busca de comprensión y esperanza. En su opinión, cuando ven la evolución que ha tenido otra persona que también ha perdido a alguien por suicidio adquieren algunas claves que pueden servir de ayuda, siempre sabiendo que cada duelo es diferente.

En general, ha destacado que el duelo es más largo y complicado en comparación con otro tipo de muertes. Estas personas se enfrentan al sentimiento de culpa y a eso hay que añadir el tabú y el estigma que rodea a estas muertes. Erkizia señala que la gente se paraliza con solo escuchar la palabra suicidio y que ese silencio resulta aun más doloroso a las personas afectadas. En concreto, reconoce que es difícil encontrar a personas adecuadas para hablar del tema y que por ello es tan importante el papel de los Grupos de Ayuda Mutua.

La asociación Biziraun cuenta actualmente con dos grupos, uno en Bilbao y otro en San Sebastián. Se reúnen mensualmente y realizan un total de diez sesiones de septiembre a junio.

¿Cómo ayudar a una persona superviviente? Agustín Erkizia ha subrayado la importancia de acompañar, de no esperar a que pida ayuda y de no juzgar. Asimismo, aboga por evitar comentarios como "tú no tienes la culpa", "fue su decisión" o "lo vas a superar".

Actos del día internacional del superviviente en Hegoalde

Con motivo de este día, la asociación Biziraun ha organizado un único acto en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. La cita es a las 11:00 horas en el Colegio Mayor Olarain de San Sebastián. Tras la recepción a las personas asistentes, una persona de la asociación dará su testimonio por primera vez. Después, el médico retirado Agustín Salazar explicará por qué el duelo es diferente en estos casos. Al finalizar la charla se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Por último, se ofrecerá café gratis.

En Navarra, la asociación Besarkada celebrará ayer un acto en el espacio Civivox de Iturrama, en Pamplona. La Comisión Interinstitucional de Coordinación para la prevención y atención de las conductas suicidas de Navarra (Napresui) explicó qué se está haciendo en esta materia y cuáles son sus objetivos. A continuación, una madre superviviente compartió su experiencia.