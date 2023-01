Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Mayor (Satse): "Es necesario mejorar las condiciones duras del personal para mejorar la atención" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 02/01/2023 09:42 (UTC+1) Última actualización: 02/01/2023 10:38 (UTC+1) Amaia Mayor (Satse) y Joaquín Akarregi (Steilas) han defendido la negociación colectiva para reforzar los servicios públicos, y creen que las OPEs de estabilización no van a traer la solución en Sanidad y Educación. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Mayor (Satse): "Osakidetzako langileen baldintza gogorrak hobetu behar dira arreta hobetzeko"

Amaia Mayor, del sindicato de enfermería Satse, y Joaquín Akarregi, del sindicato de educación Steilas, han defendido en una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi la negociación colectiva como herramienta para mejorar las condiciones laborales del personal y favorecer los servicios públicos. Ambos aseguran que los procesos de estabilización abiertos no van a traer una solución inmediata.

La representante sindical de Osakidetza ha subrayado que el empleo inestable y la temporalidad entre el personal sanitario son los principales problemas a solucionar en la sanidad pública. "Suponen condiciones muy duras para las personas que trabajan en sanidad. Centramos todos los esfuerzos en la pandemia y ahora viene la tormenta perfecta: listas de espera, retrasos en seguimiento de enfermos crónicos, en cuidados paliativos y en la atención domiciliaria", ha explicado.

Mayor ha puesto de ejemplo al personal temporal al que "se le hacen contratos de un día o de una semana, lo más reducido que se puede", por lo que están "siempre pendientes del teléfono" y "nunca descansan", pues trabajan sobre todo en periodos vacacionales y no pueden tener una "vida normal, con su familia y sus vacaciones". "Eso, durante mucho tiempo, es muy duro, y, al final, se agota mucho al personal y se va adonde le ofrezcan seis meses o un año", explica.

Por ello, mejorar las condiciones mediante el aumento en gasto de personal es "poner mimbres para el futuro", para que mejore la atención y se revierta la situación actual. "Podemos tener la mejor maquinaria del mundo, pero necesitamos personas que la conozcan, manejen y, sobre todo, que nos atiendan. Queremos que la persona que tenemos delante sea la misma, que nos conozca y que nos dedique tiempo… Eso son condiciones de trabajo", ha dicho Mayor, que apuesta por "humanizar" la atención sanitaria.

En cuanto al discurso de fin de año del lehendakari, Iñigo Urkullu, la representante sindical ha celebrado la "autocrítica" y ha asegurado que "empezar viendo que tenemos un problema es el primer paso para intentar buscar una solución".

Sin embargo, Mayor cree que las OPE convocadas en los procesos de estabilización no traerán una solución inmediata, lamenta que los sindicatos "no hemos podido participar en la negociación" y critica que "se hace esta OPE porque la ley lo obliga, no porque haya una voluntad cierta de estabilizar".

El representante de Steilas se ha mostrado de acuerdo con la representante de Satse. "En cada convocatoria que hacen parece que están creando empleo, pero no es así, porque esas plazas ya existen, y se están afincando", explica Akarregi, que opina que "en un colectivo de miles de personas", como en la educación pública, "habría que sacar más plazas para solucionar" la temporalidad.

Akarregi ha defendido unos "claustros estables", donde exista "continuidad" y se puedan llevar proyectos a medio plazo, lejos de la temporalidad actual del 30 %.

Además, Akarregi ha incidido en la necesidad de que la futura ley de educación no mantenga el actual sistema dual público-privado y haga referencia directa a la escuela pública. "Veremos su recorrido en el Parlamento. Nosotros intentaremos incidir en las mejoras que creemos oportunas", ha dicho.