Sociedad Entrevista en Radio Euskadi El Gobierno Vasco estaría dispuesto a añadir recursos complementarios para reducir las plazas del centro Arana Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 24/01/2023 09:34 (UTC+1) Última actualización: 24/01/2023 10:17 (UTC+1) La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, insiste en que para un acompañamiento cercano a las personas refugiadas "el tamaño es importante", y que un macrocentro como el de Vitoria-Gasteiz no es el modelo "compartido" por ambas administraciones hasta ahora. Escuchar la página Escuchar la página

Amilibia, en los estudios de Radio Euskadi en Vitoria-Gasteiz. EITB Media 10:07 min Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jaurlaritza prest legoke beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jaisteko

La viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, ha asegurado que el Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz estaría dispuesto a analizar "sobre terreno" añadir recursos complementarios para atender a la creciente demanda de personas refugiadas en Euskadi, y reducir así las plazas previstas (350, según las previsiones del Gobierno español) en el centro internacional Arana de Vitoria-Gasteiz.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Amilibia ha argumentado que para un acompañamiento cercano a estas personas "el tamaño es importante", y que un 'macrocentro' como el de Vitoria-Gasteiz no es el modelo "compartido" por ambas administraciones hasta ahora. "Hasta ahora hemos compartido modelo, de hecho, nos hemos coordinado. Nosotros hicimos un esfuerzo para aumentar el número de plazas, que no era suficiente, y hemos puesto nuevos recursos en Tolosa, Berriz o Oñati. Nos sorprende que no se siga con el modelo que hemos trabajando hasta ahora", ha lamentado.

En este sentido, ha abogado por retomar el diálogo y centrarse en "atender a esas personas y no enzarzarnos" en la polémica. Por último, ha criticado las declaraciones de ayer del delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, quien afeó "250 plazas habilitadas en una nave industrial de Irun". Amilibia ha precisado que el recurso de Irun está dirigido a migrantes en tránsito, "con diferentes necesidades" a las de las personas refugiadas, ya que su propósito es continuar su viaje y permanecen 2-3 días en Euskadi. "Les ofrecemos descanso, higiene y comunicación (...) las literas son un recurso digno", ha explicado.