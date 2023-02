Sociedad Violencia machista El vecino de Azagra acusado de intentar asesinar a su pareja dice no recordar el momento de la agresión Agencias | EITB Media Publicado: 02/02/2023 18:51 (UTC+1) Última actualización: 02/02/2023 19:10 (UTC+1) El acusado, Santiago, que solo ha contestado al fiscal y a su defensa, ha incurrido en contradicciones en su declaración. Escuchar la página Escuchar la página

El acusado en un momento del juicio. Foto: EFE

El vecino de Azagra acusado de intentar asesinar a su pareja hace dos años se ha escudado en que no recuerda el momento de la agresión que dejó muy grave a la mujer, quien ha relatado que él la atacó con un bastón metálico mientras le gritaba que la iba a matar, tras varios años de deterioro en su convivencia.

Lo han expuesto ambos, con versiones muy diferentes entre sí, en su declaración en el juicio que ha arrancado este jueves en la Audiencia Provincial de Navarra, donde durante tres días está previsto que declaren testigos, implicados y peritos del caso, con hechos que el fiscal califica de un delito de asesinato en grado de tentativa, por el que pide 14 años y medio de cárcel, mientras que las acusaciones privada y popular piden 15 años.

El acusado, Santiago, solo ha contestado al fiscal y a su defensa y en numerosas ocasiones ha dicho no recordar los hechos, pero sí que "al despertar" de ese episodio vio que llevaba un bastón metálico en la mano y que su pareja, Ana, estaba tumbada en el suelo. Al verlo, "me doy cuenta de lo que ha pasado".

Sin embargo, ha incurrido en contradicciones al señalar que no vio heridas en la mujer, después ha señalado que vio "no mucha sangre" pese a que Ana resultó herida muy grave con múltiples golpes en la cabeza y parte superior del cuerpo, y de que la habitación quedó muy manchada de sangre, y más tarde ha reconocido: "Me fui de la habitación, no podía ver aquello".

Ana, por su parte, ha relatado en su turno que desde hace años ella quería separarse "pero él no me dejaba" y que el día de los hechos él la agredió sin ninguna discusión previa porque entró sorpresivamente en su habitación con una barra gritando "te voy a matar, me tienes harto".

Con evidentes secuelas físicas y neurológicas tras superar la gravedad inicial y pasar por varias operaciones quirúrgicas posteriores, Ana ha declarado acompañada de su hermana y asistida por personal de la Oficina de Víctimas, aunque sin contacto visual con el acusado.

Por último, la familia, amigos y vecinos han coincidido en señalar que eran conocedores del deseo de su pareja, a la que él agredió de gravedad hace dos años en Azagra, de terminar su relación y separarse, si bien no supieron que hubiera habido violencia física entre ellos, aunque sí verbal en algunos casos.