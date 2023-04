Sociedad -

El abogado, Saul Castro, ha explicado a ETB que "tal y como se encontraron los cuerpos de las víctimas sí que es compatible con que se les estrangulara mediante una técnica mataleón".

Los forenses ven posible la muerte por estrangulamiento en al menos dos casos relacionados con el presunto asesino de la app de contactos entre hombres que se entregó a la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa) en mayo del año pasado. Los cambios en las autopsias de dos de los fallecidos podrían dar un nuevo giro al caso, ya que las conclusiones se han modificado de muerte natural a causas indeterminadas.

El abogado de la acusación particular de tres víctimas y de la acusación popular por parte de Gehitu, Saul Castro, ha explicado a ETB que "tal y como se encontraron los cuerpos de las víctimas sí que es compatible con que se les estrangulara mediante una técnica mataleón". "Esta técnica tiene de particular que consiste en apretar las arterias carotídeas, y si se mantiene puede llegar incluso a producir la muerte; lo particular de esta técnica es que no deja lesiones internas ni externas que puedan ser peritables", ha añadido.

El letrado cree que esta modificación es "motivo suficiente" para que avance la investigación sobre las circunstancias en las que fallecieron esas personas con las que Nelson David tuvo algún tipo de relación y se le puedan imputar sus muertes.

De momento sobre el joven que se encuentra en prisión provisional desde mayo y pesa una acusación de homicidio en grado de tentativa a la espera de juicio oral.

El caso salió a la luz en mayo del año pasado. Un hombre del Casco Viejo de Bilbao denunció a finales de 2021 a la Ertzaintza que otro al que había conocido a través de una app de contactos intentó asfixiarlo para robarle. El presunto ladrón huyó del domicilio de la víctima dejándose la mochila.

La Ertzaintza relacionó este suceso con otro en el que se denunciaban movimientos bancarios irregulares en la cuenta de otro hombre fallecido supuestamente por causas naturales.

La investigación de la Ertzaintza llegó a detectar otro intento de robo protagonizado supuestamente por Nelson David y otros cuatro fallecimientos de hombres con los que el presunto homicida había quedado a través de la misma app de contactos.

Algunas familias ya denunciaron movimientos extraños de cuentas tras las muertes. Castro ve un posible caso de mala praxis. "Se trata de movimientos post mortem, y no entendemos porque y queremos que se investigue, no se tramitaron las denuncias y no se dieron curso de ellas a los juzgados hasta pasados cinco o seis meses", ha recalcado.