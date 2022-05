Sociedad comisión de seguridad El caso del presunto asesino de Bilbao tiene ramificaciones en otras comunidades y en otros países Iker González | eitb media Publicado: 23/05/2022 09:57 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 10:38 (UTC+2) Erkoreka ha lanzado un mensaje de tranquilidad al colectivo LGTBIQ+, en la comparecencia de hoy en la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco. Según ha explicado, la investigación va a ser compleja y larga, "hay hechos que se pueden dar por probados, pero aún hay muchos otros por probar". Escuchar la página Escuchar la página

El caso del presunto asesino de Bilbao tiene ramificaciones fuera de Euskadi, tanto en otras comunidades autónomas, como en otros países.

Así lo ha indicado hoy, lunes, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en la comparecencia realizada en la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco.

Según ha indicado Erkoreka, "la investigación de la Ertzaintza continúa, y va a ser una investigación tan compleja como larga".

Además, la investigación, "se está realizando con la Fiscalía, el juez de Instrucción y otros cuerpos policiales". De hecho, este caso, además de en Euskadi, también tiene ramificaciones en el Estado y en otros estados. Por esa razón, "hay que coordinarse con los cuerpos policiales de esos otros países".

Asimismo, el vicelehendakari primero ha lanzado un mensaje de tranquilidad al colectivo LGTBIQ+, "que nos consta que está conmocionado por este caso".

Respecto al agravante de odio, Erkoreka ha indicado en su segunda intervención, que la Ertzaintza está recogiendo "todos los elementos que puedan ayudar a la calificación jurídica, que no se puede hacer sin indicios objetivos de polarización, que precisamente pueden dibujar el escenario en el que esta persona haya podido seleccionar a la víctima o víctimas".

Así, ha explicado que la Ertzaintza está recogiendo los citados indicios, para que tanto la Fiscalía y órganos judiciales puedan tener elementos con los que poder hacer la calificación en un paso posterior.

Erkoreka no ha querido dar más detalles sobre el caso, puesto que ha optado por actuar con "discreción", "tal y como ocurre en este caso, cuando estamos ante la investigación de un delito, bajo la coordinación del juez de Instrucción y la acción de la Fiscalía".

El consejero ha recordado que, desde que se conoció el caso, se ha solicitado en diversas ocasiones información sobre la situación de la investigación, "y es comprensible conocer, comprensible y lícito, por supuesto". "No obstante, el Departamento de Seguridad no ha hecho lo que la ley no permite. Y no ha publicado información de las diligencias de un caso que para entonces llevaba meses bajo investigación".

"Dijimos de manera clara que tenemos por delante una investigación compleja y extensa para aclarar el caso; la Ertzaintza, Fiscalía y el juez de Instrucción conjuntamente y, por supuesto, haciendo lo que correspondía junto a otros cuerpos policiales", ha añadido.

Filtraciones

El consejero de Seguridad tambén se ha referido a las filtraciones a medios, en respuestas a los grupos, y ha subrayado que "es un preocupación, si no compartida, liderada por el propio Departamento, si a alguien le precupa la filtración es al propio Departamento", que pueden ver cómo muchas investicaciones "pueden resultar perjudicadas".

Así, ha indicado que "no es tarea fácil, hemos abierto una investigación, para identificar las fuentes de la filtración", de la que no ha dado más detalles.